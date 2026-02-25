México pierde aceleradamente abejas debido a pesticidas, actividades industriales de PEMEX y deforestación

La desaparición de abejas especializadas en la polinización de la vainilla encendió alertas en México. Investigaciones académicas y testimonios de productores de Veracruz reportan una caída de hasta 70% en estas poblaciones durante los últimos años, en regiones donde el cultivo tiene raíces prehispánicas.

El fenómeno, según la Universidad Veracruzana (UV), ocurre por el uso intensivo de pesticidas, la deforestación y la actividad industrial, incluida la petrolera. La reducción de abejas impacta la biodiversidad y amenaza la economía rural que depende de la vainilla como cultivo agroforestal.

Abejas de la vainilla en México con una caída del 70%

Productores y científicos coinciden en que las abejas euglosinas, responsables de la polinización natural, muestran una disminución acelerada. Estas especies solitarias dependen de bosques conservados.

La pérdida es crítica porque sin estos insectos la planta no fructifica de forma eficiente. El sistema tradicional se debilita y aumenta la dependencia de intervención humana.

Pesticidas, deforestación y actividad petrolera son las causas

El uso de agroquímicos afecta la orientación y supervivencia de las abejas. En zonas agrícolas cercanas a cultivos intensivos, la exposición resulta constante.

La tala y el cambio de uso de suelo eliminan hábitats. Además, productores señalan que emisiones y derrames industriales alteran suelo y agua, lo que agrava la presión ambiental.

Impacto en la producción de vainilla y economía local

La vainilla es una orquídea tropical cultivada desde épocas prehispánicas en México, principalmente en Veracruz. Sin polinizadores, los agricultores realizan polinización manual flor por flor. El proceso eleva costos y reduce rendimiento.

Las familias vainilleras enfrentan sequías más intensas y temperaturas superiores a 32 °C. Esto afecta ciclos productivos y estabilidad de ingresos.

¿Qué dicen los estudios científicos en Veracruz?

Investigaciones de la Universidad Veracruzana documentan cambios climáticos y percepciones de 28 familias productoras. Todas reportan alteraciones recientes.

Expertos del CITRO recomiendan fortalecer sistemas agroforestales y conservar vegetación nativa. También piden regulación ambiental y monitoreo continuo para proteger a las abejas y al cultivo.