Comprar verduras y frutas es fundamental en cualquier dieta y si quieres ahorrar dinero al armar tu súper, en el Martes de Frescura de Walmart hay promociones imperdibles, esta es la lista de productos con descuentos.
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Ofertas en frutas y verduras
Para preparar ensaladas o cocteles hay descuentos en:
- Jícama: 24.00 pesos el kilo
- Zanahoria baby: 32.00 pesos los 340 gramos
- Toronja: 29.00 pesos el kilo
- Jitomate: 26.00 pesos el kilo
- Papaya a $42.00 el kilo
- Mango Paraíso a $29.00 el kilo
- Mango Ataúlfo a $34.00 el kilo
- Melón Chino a $26.00 el kilo
- Piña Miel a $25.00 el kilo
- Aguacate a $44.00 la malla
- Plátano Chiapas a $20.00 el kilo
Promociones en carnes y mariscos
En el caso de las proteínas las que tienen descuento son:
- Alitas de pollo adobadas: 89.00 pesos la charola con 900 gramos
- Arrachera de res marinada: 218.00 pesos la charola con 600 gramos
- Filete basal blanco: 87.00 pesos la charola con 800 gramos
- Fajitas de pechuga natural: 152.00 pesos la charola
- Mojarra tilapia: 82.00 pesos la charola
- Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos
- Chorizo de cerdo brasileño: 99.00 pesos los 500 gramos
- Chorizo de cerdo alemán: 99.00 pesos los 500 gramos
- Cubitos de atún aleta amarilla congelado: 59.00 pesos los 200 gramos
- Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos
Productos con descuento en Walmart
Para completar tu mandado puedes aprovechar los descuentos en:
- Caja de leche entera Santa Clara: 170.00 pesos 11 piezas
- Leche Alpura deslactosada: 45.00 pesos el litro
- Queso manchego Nochebuena: 105.00 pesos los 400 gramos
- Queso mozzarela: 132.00 pesos los 600 gramos
- Queso panela FUD en rebanadas: 58.00 pesos los 300 gramos
- Queso manchego rallado: 87.00 pesos los 250 gramos
- Yogurt Danone griego sin azúcar: 55.00 pesos los 650 gramos
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