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/México/Nota

Martes de Frescura de Walmart: Lista de frutas, verduras y carnes en promoción

Si vas a comprar tu súper pero no quieres gastar mucho dinero, en el Martes de Frescura de Walmart puedes encontrar muchas promociones en diferentes productos para que no gastes de más.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Comprar verduras y frutas es fundamental en cualquier dieta y si quieres ahorrar dinero al armar tu súper, en el Martes de Frescura de Walmart hay promociones imperdibles, esta es la lista de productos con descuentos.

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Ofertas en frutas y verduras

Para preparar ensaladas o cocteles hay descuentos en:

  • Jícama: 24.00 pesos el kilo
  • Zanahoria baby: 32.00 pesos los 340 gramos
  • Toronja: 29.00 pesos el kilo
  • Jitomate: 26.00 pesos el kilo
  • Papaya a $42.00 el kilo
  • Mango Paraíso a $29.00 el kilo
  • Mango Ataúlfo a $34.00 el kilo
  • Melón Chino a $26.00 el kilo
  • Piña Miel a $25.00 el kilo
  • Aguacate a $44.00 la malla
  • Plátano Chiapas a $20.00 el kilo

Promociones en carnes y mariscos


En el caso de las proteínas las que tienen descuento son:

  • Alitas de pollo adobadas: 89.00 pesos la charola con 900 gramos
  • Arrachera de res marinada: 218.00 pesos la charola con 600 gramos
  • Filete basal blanco: 87.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Fajitas de pechuga natural: 152.00 pesos la charola
  • Mojarra tilapia: 82.00 pesos la charola
  • Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos
  • Chorizo de cerdo brasileño: 99.00 pesos los 500 gramos
  • Chorizo de cerdo alemán: 99.00 pesos los 500 gramos
  • Cubitos de atún aleta amarilla congelado: 59.00 pesos los 200 gramos
  • Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos

Productos con descuento en Walmart

Para completar tu mandado puedes aprovechar los descuentos en:

  • Caja de leche entera Santa Clara: 170.00 pesos 11 piezas
  • Leche Alpura deslactosada: 45.00 pesos el litro
  • Queso manchego Nochebuena: 105.00 pesos los 400 gramos
  • Queso mozzarela: 132.00 pesos los 600 gramos
  • Queso panela FUD en rebanadas: 58.00 pesos los 300 gramos
  • Queso manchego rallado: 87.00 pesos los 250 gramos
  • Yogurt Danone griego sin azúcar: 55.00 pesos los 650 gramos

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