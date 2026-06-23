Comprar verduras y frutas es fundamental en cualquier dieta y si quieres ahorrar dinero al armar tu súper, en el Martes de Frescura de Walmart hay promociones imperdibles, esta es la lista de productos con descuentos.

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Ofertas en frutas y verduras

Para preparar ensaladas o cocteles hay descuentos en:

Jícama: 24.00 pesos el kilo

Zanahoria baby: 32.00 pesos los 340 gramos

Toronja: 29.00 pesos el kilo

Jitomate: 26.00 pesos el kilo

Papaya a $42.00 el kilo

Mango Paraíso a $29.00 el kilo

Mango Ataúlfo a $34.00 el kilo

Melón Chino a $26.00 el kilo

Piña Miel a $25.00 el kilo

Aguacate a $44.00 la malla

Plátano Chiapas a $20.00 el kilo

Promociones en carnes y mariscos





En el caso de las proteínas las que tienen descuento son:

Alitas de pollo adobadas: 89.00 pesos la charola con 900 gramos

Arrachera de res marinada: 218.00 pesos la charola con 600 gramos

Filete basal blanco: 87.00 pesos la charola con 800 gramos

Fajitas de pechuga natural: 152.00 pesos la charola

Mojarra tilapia: 82.00 pesos la charola

Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos

Chorizo de cerdo brasileño: 99.00 pesos los 500 gramos

Chorizo de cerdo alemán: 99.00 pesos los 500 gramos

Cubitos de atún aleta amarilla congelado: 59.00 pesos los 200 gramos

Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos

Productos con descuento en Walmart

Para completar tu mandado puedes aprovechar los descuentos en:

Caja de leche entera Santa Clara: 170.00 pesos 11 piezas

Leche Alpura deslactosada: 45.00 pesos el litro

Queso manchego Nochebuena: 105.00 pesos los 400 gramos

Queso mozzarela: 132.00 pesos los 600 gramos

Queso panela FUD en rebanadas: 58.00 pesos los 300 gramos

Queso manchego rallado: 87.00 pesos los 250 gramos

Yogurt Danone griego sin azúcar: 55.00 pesos los 650 gramos

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