En México todos los hogares utilizan el gas para cocinar y para calentar agua, es el combustible más utilizado y por ello la Comisión Nacional de Energía establece los precios máximos aplicables por kilo y por litro y aquí te decimos cuál es el precio en tu ciudad para que lo tomes en consideración.

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Precio del gas en CDMX y Edomex

De acuerdo con el listado, en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Edomex el precio del kilo con IVA del gas es de 19.56 pesos y el litro se venderá en 10.56 pesos.

¿Cuál es el precio del gas LP por regiones?

Colima tiene el el precio del gas LP por kilo es de 19.56 pesos y por litro de 10.56 pesos

Durango vende el kilo de gas LP en 20.48 pesos y el litro en 11.06 pesos

Guanajuato tiene el kilo de gas en 20.02 pesos y el litro en 10.81 pesos

Guerrero oferta el kilo de gas en 19.48 pesos y el litro en 10.52 pesos

Oaxaca vende el kilo de gas en 19.80 pesos y el litro en 10.69 pesos

Hidalgo oferta el kilo de gas en 19.10 pesos y el litro en 10.31 pesos

Jalisco vende el kilo de gas en 20.56 pesos y el litro en 11.10 pesos

Michoacán ofertará el kilo de gas en 20.04 pesos y el litro en 10.82 pesos

Morelos vende el kilo de gas en 19.08 pesos y el litro en 10.30 pesos

Nuevo León tendrá el kilo de gas en 19.42 pesos y el litro en 10.49 pesos

¿Qué es el gas LP y para qué se usa?

El gas licuado de petróleo es un combustible derivado de la refinación del petróleo compuesto por una mezcla de butano y propano, se comprime y enfría hasta volverse líquido para su almacenamiento en cilindros o tanques.

Doméstico es esencial para cocinar alimentos, calentar agua y para sistemas de calefacción o secadoras de ropa.

Comercial e industrial es utilizado en restaurantes hoteles, panaderías y fábricas que requieren hornos, calderas y procesos de manufactura.

Vehicular es usado como combustible para flotillas de transporte público, de carga y automóviles.

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