México ante la crisis energética: el reto de asegurar el futuro

En esta emisión, platicamos de la situación energética que se vive en México y el mundo, así como de la importancia de diversificar nuestras fuentes de energía y transitar hacia energías limpias. A nivel mundial, el 84% de la matriz energética está basada en combustibles fósiles: petróleo, gas, minerales, carbón.

En México, tenemos, en el subsuelo, reservas de gas para,

aproximadamente, 13 años; cifra que es considerablemente menor que la de muchos países de Europa. Y más grave aún, tenemos solamente 2 días de reservas de almacenamiento, situación que pone en una gran vulnerabilidad a las y los mexicanos.