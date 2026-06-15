Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Asesinan al expresidente municipal de San Juan Quiahije, Oaxaca, Carlos Orocio Cruz, y a su hijo
/Opinión/Video

México ante la crisis energética: el reto de asegurar el futuro

La dependencia de los combustibles fósiles y las limitadas reservas de gas colocan a México en una posición vulnerable frente a los desafíos energéticos globales. En esta conversación se analiza la urgencia de diversificar las fuentes de energía, fortalecer la seguridad energética y acelerar la transición hacia energías limpias para garantizar el desarrollo y la competitividad del país.

Metadatos del artículo

Por: Redacción adn Noticias

En esta emisión, platicamos de la situación energética que se vive en México y el mundo, así como de la importancia de diversificar nuestras fuentes de energía y transitar hacia energías limpias. A nivel mundial, el 84% de la matriz energética está basada en combustibles fósiles: petróleo, gas, minerales, carbón.

En México, tenemos, en el subsuelo, reservas de gas para,

aproximadamente, 13 años; cifra que es considerablemente menor que la de muchos países de Europa. Y más grave aún, tenemos solamente 2 días de reservas de almacenamiento, situación que pone en una gran vulnerabilidad a las y los mexicanos.

Tags relacionados