Casi se acaba la semana, pero no los bloqueos en las carreteras y una de las más afectadas de hoy jueves 18 de junio es la México-Querétaro, así que toma precauciones si piensas movilizarte.

Estos bloqueos por parte de manifestantes, accidentes y obras de mantenimiento afectan a miles de conductores, pero ya son atendidos por la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

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