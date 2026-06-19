En México en la Ley Federal del Trabajo (LFT) se señalan todos los derechos que tienen los trabajadores y se establece que ante la pérdida de un ser querido, el empleado debe contar con un periodo de tiempo para lidiar con el duelo y aquí te compartimos toda la información necesaria sobre este permiso.

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¿Cuántos días te deben dar en el trabajo por la muerte de un familiar?

De acuerdo con la LFT no hay un periodo de tiempo específico para los permisos laborales en caso de que fallezca un familiar así que dependen completamente de las políticas internas de la empresa y tu contrato de trabajo.

Por lo regular, las empresas dan entre 1 y 5 días con goce de sueldo pero depende del parentesco, para familiares en primer grado como son padres, hijos, hermanos o cónyuge se da un periodo de tiempo más amplio.

¿Cómo gestionar este permiso laboral?

Para conocer cuántos días tienes en caso del fallecimiento de un familiar puedes consultar tu contrato individual o el Reglamento Interior de Trabajo. Lo ideal es notificar a su supervisor o jefe directo y posteriormente acudir con Recursos Humanos para que puedan gestionar tu ausencia. Además es posible que te pidan una copia del acta de defunción para justificar los días.

¿Cómo tramitar un acta de defunción?

Para obtener un acta certificada de defunción es necesario acudir a las oficinas del Registro Civil de la entidad donde ocurrió el fallecimiento o descargar una copia en línea en la Plataforma Nacional del Registro Civil. En el caso de la CDMX puedes hacerlo en el portal de trámites.

Solo debes iniciar sesión con tu cuenta Llave e ingresar los datos del fallecido como es nombre completo, fecha de defunción y año de registro, juzgado, número de libro y acta.

Después deberás realizar el pago de derechos en línea que es de entre 80 y 250 pesos y podrás descargar el documento en formato PDF para imprimir.

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