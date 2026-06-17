Sinaloa enfrenta un desafío de salud pública con la tuberculosis, registrando un promedio de 1,600 casos anuales. La Secretaría de Salud estatal mantiene acciones de vigilancia epidemiológica, ya que es una enfermedad que continúa representando un reto constante para la entidad.

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Los síntomas de alerta: Cómo diferenciarla de una gripe común

La diferencia principal radica en el tiempo de duración y el tipo de síntomas. La gripa dura menos de una semana, mientras que la tuberculosis es una enfermedad progresiva con tos persistente que dura tres semanas o más, acompañada de sudores fríos nocturnos y pérdida de peso inexplicable.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los síntomas de la tubercolosis son:

Tos intensa que dura tres semanas o más (a veces con sangre o flema)

Sudoración nocturna intensa

Fiebre

Fatiga extrema o debilidad constante

Zonas de riesgo y factores que complican su erradicación

Ahome, El Fuerte, Badiraguato, Culiacán y Guasave son los municipios que actualmente registran la mayor incidencia de tuberculosis en Sinaloa, de acuerdo con las autoridades de salud.

Cuitláhuac González Galindo, secretario de salud estatal, informó que se tienen alrededor de 700 casos registrados, por lo que la dependencia mantiene acciones de vigilancia epidemiológica y atención médica para contener la enfermedad.

Entre los factores que complican su erradicación se encuentra un diagnóstico tardío, ya que muchas personas acuden a recibir atención médica cuando la enfermedad ya está muy avanzada, lo que eleva el riesgo de mortalidad.

Asimismo las comorbilidades y vulnerabilidades complican la situación, el tratamiento se vuelve más difícil en pacientes con VIH, diabetes, desnutrición, cáncer o adicciones.

El tratamiento TAES: Curación garantizada y gratuita en Sinaloa

El Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES) es una estrategia para curar la tubercolosis. Garantiza la entrega gratuita de medicamentos y seguimiento médico en el estado de Sinaloa para todos los pacientes diagnosticados, con o sin seguridad social.

Puedes comunicarte a los siguientes números y solicitar mayor información:

+52 667 759 25 00

+52 6672 61 22 00

+52 66 77 58 70 00

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