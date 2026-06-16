Se forma potencial Ciclón Tropical 1 en el Golfo de México

El potencial Ciclón Tropical 1 se formó durante la mañana de este martes 16 de junio en aguas del Golfo de México, provocando lluvias intensas principalmente en la zona norte del país, principalmente en Nuevo León y Tamaulipas.

Por esta situación, autoridades advirtieron por posibles inundaciones, deslaves y aumentos del nivel de ríos y arroyos.

Esta tarde, el #PotencialCiclónTropical Uno continúa en tierra sobre Texas, Estados Unidos de América. Está aproximadamente a 60 km al sur-sureste de Corpus Christi, Texas, y a 150 km al nor-noreste de Reynosa, #Tamaulipas. Más información en ⬇️ https://t.co/iGFK4ksszu pic.twitter.com/SMWaihduOE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 16, 2026

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¿Dónde se encuentra el posible Ciclón Tropical 1?

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de este meteoro se encuentra sobre tierra a 60 kilómetros de Corpus Christi, Texas, y a 150 km al nor-noreste de Reynosa, Tamaulipas.

Las bandas nubosas de este potencial ciclón ya están causando lluvias intensas de entre 75 y 150 mm en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, además de vientos de entre 20 a 30 km/h con rachas de hasta 60 km/h y oleaje de hasta 2 metros en la costa tamaulipeca.

¿Qué hacer ante el avance de este fenómeno?

Por la presencia del posible Ciclón Tropical 1, se recomienda a la población externar precauciones, principalmente en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, así como atender las indicaciones de Protección Civil en el caso particular de cada entidad.

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