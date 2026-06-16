Si vas a armar tu despensa pero quieres ahorrarte una lanita en Walmart por el Martes de Frescura hay ofertas en frutas, verduras, carnes y mariscos que puedes aprovechar, esta es la lista de productos con descuento hoy 16 de junio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Ofertas en frutas y verduras

Todas las ofertas están disponibles en tienda física y en línea y algunos de los productos con descuento son:

Uva cotton candy: 99.00 pesos los 905 gramos

Manzana granny Smith: 39.00 pesos el kilo

Jícama: 24.00 pesos el kilo

Chile serrano: 59.00 pesos el kilo

Limón orgánico: 55.00 pesos la malla con 1.3 kilos

Toronja: 34.00 pesos el kilo

Jitomate: 26.00 pesos el kilo

Mandarina clementina: 55.00 pesos la malla con 907 gramos

Piña miel: 25.00 pesos mitad de pieza por kilo

Cerezas: 84.00 pesos los 454 gramos

Cilantro: 11.00 pesos por pieza

Chile poblano: 92.00 pesos el kilo

Tomate Cherry: 76.00 pesos los 467 gramos

Descuentos en carnes y mariscos

Costilla para asar de res: 158.00 pesos los 700 gramos

Arrachera de res marinada ligera: 218.00 pesos los 600 gramos

Fajitas de pechuga natural: 152.00 pesos los 700 gramos

Medallón de pollo: 170.00 pesos la charola con 6 piezas

Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos los 90 gramos

Carne para hamburguesa suprema extra grande: 120.00 pesos

Chorizo de cerdo: 99.00 pesos los 500 gramos

Otros productos con promociones

También puedes encontrar descuentos en:

Mayonesa con limón: 86.00 pesos los 870 gramos

Atún dolores aleta amarilla: 20.00 pesos

Tostadas de maíz salmas horneadas: 67.00 pesos los 23 paquetes

Tortillas de harina: 32.00 pesos

Frijoles negros: 18.00 pesos

Spaghettu de 250 gramos: 10.50 pesos

Chiles chipotles: 15.00 pesos

Chocolate Abuelita en polvo granulado: 55.00 pesos los 360 gramos

Aceite vegetal 1-2-3: 46.00 pesos

Aceite de oliva Carbonell extra virgen: 130 pesos los 500 ml

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.