Si vas a armar tu despensa pero quieres ahorrarte una lanita en Walmart por el Martes de Frescura hay ofertas en frutas, verduras, carnes y mariscos que puedes aprovechar, esta es la lista de productos con descuento hoy 16 de junio.
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Ofertas en frutas y verduras
Todas las ofertas están disponibles en tienda física y en línea y algunos de los productos con descuento son:
- Uva cotton candy: 99.00 pesos los 905 gramos
- Manzana granny Smith: 39.00 pesos el kilo
- Jícama: 24.00 pesos el kilo
- Chile serrano: 59.00 pesos el kilo
- Limón orgánico: 55.00 pesos la malla con 1.3 kilos
- Toronja: 34.00 pesos el kilo
- Jitomate: 26.00 pesos el kilo
- Mandarina clementina: 55.00 pesos la malla con 907 gramos
- Piña miel: 25.00 pesos mitad de pieza por kilo
- Cerezas: 84.00 pesos los 454 gramos
- Cilantro: 11.00 pesos por pieza
- Chile poblano: 92.00 pesos el kilo
- Tomate Cherry: 76.00 pesos los 467 gramos
Descuentos en carnes y mariscos
- Costilla para asar de res: 158.00 pesos los 700 gramos
- Arrachera de res marinada ligera: 218.00 pesos los 600 gramos
- Fajitas de pechuga natural: 152.00 pesos los 700 gramos
- Medallón de pollo: 170.00 pesos la charola con 6 piezas
- Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos los 90 gramos
- Carne para hamburguesa suprema extra grande: 120.00 pesos
- Chorizo de cerdo: 99.00 pesos los 500 gramos
Otros productos con promociones
También puedes encontrar descuentos en:
- Mayonesa con limón: 86.00 pesos los 870 gramos
- Atún dolores aleta amarilla: 20.00 pesos
- Tostadas de maíz salmas horneadas: 67.00 pesos los 23 paquetes
- Tortillas de harina: 32.00 pesos
- Frijoles negros: 18.00 pesos
- Spaghettu de 250 gramos: 10.50 pesos
- Chiles chipotles: 15.00 pesos
- Chocolate Abuelita en polvo granulado: 55.00 pesos los 360 gramos
- Aceite vegetal 1-2-3: 46.00 pesos
- Aceite de oliva Carbonell extra virgen: 130 pesos los 500 ml
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