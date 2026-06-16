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Ofertas imperdibles del Martes de Frescura de Walmart; frutas y verduras con descuento

Para que compres tu despensa y no gastes de más, en Walmart en el Martes de Frescura hay ofertas en frutas, verduras, carnes y mariscos; estos sin los productos con promoción.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si vas a armar tu despensa pero quieres ahorrarte una lanita en Walmart por el Martes de Frescura hay ofertas en frutas, verduras, carnes y mariscos que puedes aprovechar, esta es la lista de productos con descuento hoy 16 de junio.

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Ofertas en frutas y verduras

Todas las ofertas están disponibles en tienda física y en línea y algunos de los productos con descuento son:

  • Uva cotton candy: 99.00 pesos los 905 gramos
  • Manzana granny Smith: 39.00 pesos el kilo
  • Jícama: 24.00 pesos el kilo
  • Chile serrano: 59.00 pesos el kilo
  • Limón orgánico: 55.00 pesos la malla con 1.3 kilos
  • Toronja: 34.00 pesos el kilo
  • Jitomate: 26.00 pesos el kilo
  • Mandarina clementina: 55.00 pesos la malla con 907 gramos
  • Piña miel: 25.00 pesos mitad de pieza por kilo
  • Cerezas: 84.00 pesos los 454 gramos
  • Cilantro: 11.00 pesos por pieza
  • Chile poblano: 92.00 pesos el kilo
  • Tomate Cherry: 76.00 pesos los 467 gramos

Descuentos en carnes y mariscos

  • Costilla para asar de res: 158.00 pesos los 700 gramos
  • Arrachera de res marinada ligera: 218.00 pesos los 600 gramos
  • Fajitas de pechuga natural: 152.00 pesos los 700 gramos
  • Medallón de pollo: 170.00 pesos la charola con 6 piezas
  • Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos los 90 gramos
  • Carne para hamburguesa suprema extra grande: 120.00 pesos
  • Chorizo de cerdo: 99.00 pesos los 500 gramos

Otros productos con promociones

También puedes encontrar descuentos en:

  • Mayonesa con limón: 86.00 pesos los 870 gramos
  • Atún dolores aleta amarilla: 20.00 pesos
  • Tostadas de maíz salmas horneadas: 67.00 pesos los 23 paquetes
  • Tortillas de harina: 32.00 pesos
  • Frijoles negros: 18.00 pesos
  • Spaghettu de 250 gramos: 10.50 pesos
  • Chiles chipotles: 15.00 pesos
  • Chocolate Abuelita en polvo granulado: 55.00 pesos los 360 gramos
  • Aceite vegetal 1-2-3: 46.00 pesos
  • Aceite de oliva Carbonell extra virgen: 130 pesos los 500 ml

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