La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) está solicitando una pena de 154 años de prisión para Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad durante el mandato de Adán Augusto López.

El Ministerio Público acusa de tres delitos al líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”:

Asociación delictuosa.

Secuestro.

Extorsión agravada.

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¿Qué dice la solicitud contra Hernán Bermúdez?

La solicitud fue presentada este lunes 15 de junio por la Fiscalía tabasqueña, correspondiente a uno de los expedientes abiertos contra Bermúdez Requena, secretario de Seguridad durante el periodo de López como gobernador de Tabasco.

El exsecretario permanece preso mientras se realizan las investigaciones judiciales correspondientes en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

¿Quién es Hernán Bermúdez?

Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante 2019 y 2024, durante los mandatos de Adán Augusto López y Carlos Merino.

Bermúdez fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025, cuando era buscado por la justicia mexicana y contaba con ficha roja de búsqueda por Interpol.

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