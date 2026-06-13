¡Saldrá caro cocinar! Precios del gas LP en CDMX y Edomex

El gas LP es una mezcla de hidrocarburos que se almacena en estado líquido a presión moderada y es la fuente de energía más utilizada en los hogares pues sirve para cocinar alimentos y calentar agua, por ello, la Comisión Nacional de Energía (CNE) publica la lista de precios por estado y aquí te decimos cuánto costará del 13 al 19 de junio.
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¿Cuánto cuesta el gas LP en CDMX y Edomex?
De acuerdo con la lista de precios de la CNE en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Edomex el kilo de gas LP se venderá en 19.86 pesos, mientras que el precio por litro será de 10.72 pesos.
Precio del gas LP por estado
- En Hidalgo el gas por kilo se venderá en 19.40 pesos y por litro en 10.48 pesos.
- Jalisco venderá el gas LP por kilo en 20.02 pesos y el litro en 10.81 pesos.
- En el caso de Morelos, el kilo de gas LP tendrá un precio de 19.38 pesos y el litro 10.47 pesos.
- Nuevo León ofertará el kilo de gas LP en 19.86 pesos y el litro en 10.72 pesos.
- En Oaxaca se venderá el kilo en 20.34 pesos y el litro en 10.98 pesos.
- Querétaro venderá el kilo de gas LP en 19.86 pesos y el litro en 10.72 pesos.
¿Cómo ahorrar gas en casa?
Para ahorrar en el consumo de gas en el hogar, la CNE recomienda lo siguiente:
- Revisa que tu instalación de gas no tenga fugas y que cuente con regulador de presión y válvula de paso.
- Cambia tu calentador si tu equipo tiene más de 10 años de uso, esto puede representar un ahorro de hasta 25%.
- Adquiere un calentador de agua sin piloto ya que los aparatos con flama continua consumen gas día y noche.
- Dale mantenimiento al calentador de agua para evitar acumulación de sales y minerales y así asegures su buen funcionamiento.
- Reduce el consumo de agua caliente y toma duchas cortas e instala regaderas ahorradoras.
- Si puedes adquiere un calentador de agua solar, su uso reducirá más del 70% el consumo de gas.
- Lava tu ropa con agua fría y tiende la ropa al sol, no uses la secadora.
- Una estufa nueva te ayudará a ahorrar gas.
- Usa ollas de presión y recipientes con tapaderas al momento de cocinar.
- Revisa la flama, si es color azul indica que la combustión se esta realizando de forma óptima y la amarilla o anaranjada indica que se necesita revisión.
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