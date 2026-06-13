¡Saldrá caro cocinar! Precios del gas LP en CDMX y Edomex

El gas LP es una mezcla de hidrocarburos que se almacena en estado líquido a presión moderada y es la fuente de energía más utilizada en los hogares pues sirve para cocinar alimentos y calentar agua, por ello, la Comisión Nacional de Energía (CNE) publica la lista de precios por estado y aquí te decimos cuánto costará del 13 al 19 de junio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta el gas LP en CDMX y Edomex?

De acuerdo con la lista de precios de la CNE en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Edomex el kilo de gas LP se venderá en 19.86 pesos, mientras que el precio por litro será de 10.72 pesos.

Precio del gas LP por estado

En Hidalgo el gas por kilo se venderá en 19.40 pesos y por litro en 10.48 pesos.

el gas por kilo se venderá en 19.40 pesos y por litro en 10.48 pesos. Jalisco venderá el gas LP por kilo en 20.02 pesos y el litro en 10.81 pesos.

venderá el gas LP por kilo en 20.02 pesos y el litro en 10.81 pesos. En el caso de Morelos, el kilo de gas LP tendrá un precio de 19.38 pesos y el litro 10.47 pesos.

Nuevo León ofertará el kilo de gas LP en 19.86 pesos y el litro en 10.72 pesos.

ofertará el kilo de gas LP en 19.86 pesos y el litro en 10.72 pesos. En Oaxaca se venderá el kilo en 20.34 pesos y el litro en 10.98 pesos.

se venderá el kilo en 20.34 pesos y el litro en 10.98 pesos. Querétaro venderá el kilo de gas LP en 19.86 pesos y el litro en 10.72 pesos.

¿Cómo ahorrar gas en casa?

Para ahorrar en el consumo de gas en el hogar, la CNE recomienda lo siguiente:

Revisa que tu instalación de gas no tenga fugas y que cuente con regulador de presión y válvula de paso.

y que cuente con regulador de presión y válvula de paso. Cambia tu calentador si tu equipo tiene más de 10 años de uso, esto puede representar un ahorro de hasta 25%.

si tu equipo tiene más de 10 años de uso, esto puede representar un ahorro de hasta 25%. Adquiere un calentador de agua sin piloto ya que los aparatos con flama continua consumen gas día y noche.

sin piloto ya que los aparatos con flama continua consumen gas día y noche. Dale mantenimiento al calentador de agua para evitar acumulación de sales y minerales y así asegures su buen funcionamiento.

Reduce el consumo de agua caliente y toma duchas cortas e instala regaderas ahorradoras.

y toma duchas cortas e instala regaderas ahorradoras. Si puedes adquiere un calentador de agua solar, su uso reducirá más del 70% el consumo de gas.

Lava tu ropa con agua fría y tiende la ropa al sol, no uses la secadora.

y tiende la ropa al sol, no uses la secadora. Una estufa nueva te ayudará a ahorrar gas.

Usa ollas de presión y recipiente s con tapaderas al momento de cocinar.

s con tapaderas al momento de cocinar. Revisa la flama, si es color azul indica que la combustión se esta realizando de forma óptima y la amarilla o anaranjada indica que se necesita revisión.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.