Gas Bienestar CDMX: ¿En qué alcaldías se consigue y cómo solicitarlo en 2026?

El Gas Bienestar sigue activo en la Ciudad de México en 2026 como una alternativa para acceder al gas LP a precio justo, con tarifas que no superan la inflación y cilindros certificados. A través de Petróleos Mexicanos (Pemex), el programa busca apoyar la economía familiar con costos semanales regulados y un sistema de distribución directo en varias alcaldías.

Dónde hay cobertura de Gas Bienestar en CDMX

La distribución del Gas Bienestar se concentra en zonas específicas de la capital. De acuerdo con la actualización más reciente, el servicio opera en las siguientes alcaldías:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Antes de hacer el pedido, se recomienda confirmar la cobertura en la colonia, ya que las rutas pueden variar por semana.

Precios del Gas Bienestar en 2026

Las tarifas se ajustan cada semana y se mantienen por debajo de los precios máximos autorizados. Para la semana de referencia más reciente, los costos fueron los siguientes:



Cilindro de 20 kilos con gas : 380 pesos

: 380 pesos Cilindro de 30 kilos con gas : 570 pesos

: 570 pesos Envase vacío de 20 kilos : 1,825 pesos

: 1,825 pesos Envase vacío de 30 kilos : 2,240 pesos

: 2,240 pesos Envase de 20 kilos más gas : 2,205 pesos

: 2,205 pesos Envase de 30 kilos más gas: 2,810 pesos

Pemex señala que todos los cilindros incluyen sellos de garantía que aseguran el contenido completo. Si el envase no los tiene, la recomendación es no aceptarlo.

Cómo pedir Gas Bienestar paso a paso

El proceso de solicitud es directo y se realiza por teléfono:



Primer pedido : llamar al 800 427 2222 para solicitar el cilindro.

: llamar al 800 427 2222 para solicitar el cilindro. Recarga: si ya se cuenta con un envase, marcar al mismo número y elegir la opción 3.

