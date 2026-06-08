¡Nueva alerta en el mar! Cristina en la mira; esta es su trayectoria

Una nueva alerta comienza a desarrollarse en el océano Pacífico aún cuando la tormenta tropical Boris no impacta las costas de México: se trata de Cristina, que acaba de nacer como depresión tropical Tres-E, pero hay pronósticos de que evolucione en los próximos días y provoque graves afectaciones.

Si la depresión tropical evoluciona llevará el nombre de Cristina y sería el tercer ciclón de la temporada este 2026 en el océano Pacífico. Actualmente no representa riesgo para México, pero avanza hacia el norte, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

🚨#AlertaADN



Se formó la Depresión Tropical Tres-E a 680 km al sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala; por el momento no genera efectos en el país https://t.co/LevXxiGToe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 8, 2026

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¿Cuál es la trayectoria de la depresión tropical Tres-E?

La trayectoria de la depresión tropical Tres-E puede seguirse a través de la plataforma de Windy, la cual está especializada en fenómenos meteorológicos.

¿Cuándo podría evolucionar a tormenta tropical?

De acuerdo con los pronósticos, la depresión tropical Tres-E podría evolucionar a tormenta tropical el 9 de junio, por la tarde y posiblemente impactar en Guatemala el 11 de junio

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