La tormenta tropical Boris tocó tierra hoy martes 9 de junio entre Guerrero y Oaxaca, después de tener un desplazamiento lento en las costas del Pacífico mexicano; actualmente provoca lluvias torrenciales en ambas entidades.

⚠️ Esta madrugada, la #TormentaTropical #Boris ingresó a tierra entre los límites de #Guerrero y #Oaxaca.



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La tormenta tocó tierra entre los límites de Guerrero y Oaxaca y su centro se localiza a 25 km al este-noreste de Punta Maldonado y a 170 km al este-sureste de Acapulco. Se mantiene zona de prevención desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana.

La tormenta tropical Boris es el segundo ciclón de la temporada 2026 en el océano Pacífico y por su llegada se suspendieron clases presenciales en Guerrero para garantizar la seguridad.

Alerta en el Pacífico, se forma la tormenta tropical #Boris. Estos son los estados que se verán afectados🔻https://t.co/qNr6hWeBXH pic.twitter.com/66iP2mYPdd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 8, 2026

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Tormenta tropical Boris en Vivo

La trayectoria de la tormenta tropical Boris puede seguirse completamente en vivo desde la pataforma Windy, especializada en fenómenos meteorológicos.

¿Cuáles son los efectos de la tormenta tropical Boris en Guerrero

La tormenta tropical Boris ocasiona lluvias torrenciales en regiones del sur y costa de Guerrero, así como del oeste de Oaxaca. El oleaje es elevado en la entidad y se prevé que sea mayor a 3 metros de altura en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Hasta el momento los efectos generados se han registrado principalmente en los municipios de Acapulco, San Marcos y Florencio Villarreal, ya que se reportan grandes encharcamientos y caída de árboles.

🚨 #AlertaADN | La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene "alerta verde" para el centro, este, noroeste, sur, sureste y suroeste de Guerrero debido a la presencia de la tormenta tropical #Boris https://t.co/pAmIzeL0tb — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 8, 2026

Fuertes vientos en Guerrero

Antes de tocar tierra, la tormenta tropical mantuvo vientos de entre 75 a 95 km/h y provocó oleaje elevado el cual afectó a varios restauranteros y habitantes cercanos.

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