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¡Frutas y verdura baratas! Ofertas imperdibles del Martes de Frescura de Walmart

Para que compres tu despensa y ahorres un poco de dinero, en el Martes de Frescura de Walmart hay ofertas en frutas, verduras, carnes, mariscos y otros alimentos.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si te toca comprar la despensa y quieres ahorrar un poco de dinero, puedes aprovechar la ofertas del Martes de Frescura de Walmart, hay una gran variedad de descuentos en diferentes productos este 9 de junio.

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Ofertas en frutas y verduras en Walmart

Para que prepares una ensalada o un coctel, estas son las frutas y verduras que tienen precios bajos:

  • Mandarina clementina: 55.00 pesos la malla de 900 gramos
  • Cerezas: 84.00 pesos los 454 gramos
  • Ciruela importada: 89.00 pesos el kilo
  • Lechuga corazones rústicos: 70.00 pesos las 4 piezas
  • Manzana granny Smith: 39.00 pesos el kilo
  • Cilantro: 11.00 pesos la pieza
  • Jícama: 24.00 pesos el kilo
  • Chile poblano: 92.00 pesos el kilo
  • Limón: 35.00 pesos el kilo
  • Limón orgánico: 55.00 pesos 1.3 kilos
  • Papa cambray: 49.90 pesos el kilo

Precio de la carne y mariscos en Walmart

En cuanto a las proteínas, las que tienen descuentos son:

  • Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos las 8 piezas
  • Arrachera de res marinada: 222.00 pesos los 600 gramos
  • Cubitos de atún Dolores aleta amarilla: 59.00 pesos los 200 gramos
  • Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos 4 piezas
  • Medallones de atún;: 219.00 pesos los 680 gramos
  • Filete basa oriental blanco: 86.00 pesos los 900 gramos
  • Camarón coctelero: 185.00 pesos la charola con 500 gramos
  • Filete basa oriental rojo: 78.00 pesos los 900 gramos

Otras ofertas en Walmart

También puedes encontrar descuentos en otros alimentos como:

  • Mayonesa con limón: 86.00 pesos
  • Tortillas de harina: 32.00 pesos
  • Frijoles negros de 430 gramos: 18.00 pesos
  • Spaghettu La Moderna: 13.50 pesos los 250 gramos
  • Chiles chipotles: 15.00 pesos 100 gramos
  • Pasta Barilla fettuccine: 24.00 pesos
  • Jugo sazonador Maggi: 69.00 pesos
  • Leche en polvo Carnation: 61.00 pesos
  • Leche entera en polvo: 247.00 pesos

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