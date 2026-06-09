Si te toca comprar la despensa y quieres ahorrar un poco de dinero, puedes aprovechar la ofertas del Martes de Frescura de Walmart, hay una gran variedad de descuentos en diferentes productos este 9 de junio.

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Ofertas en frutas y verduras en Walmart

Para que prepares una ensalada o un coctel, estas son las frutas y verduras que tienen precios bajos:

Mandarina clementina: 55.00 pesos la malla de 900 gramos

Cerezas: 84.00 pesos los 454 gramos

Ciruela importada: 89.00 pesos el kilo

Lechuga corazones rústicos: 70.00 pesos las 4 piezas

Manzana granny Smith: 39.00 pesos el kilo

Cilantro: 11.00 pesos la pieza

Jícama: 24.00 pesos el kilo

Chile poblano: 92.00 pesos el kilo

Limón: 35.00 pesos el kilo

Limón orgánico: 55.00 pesos 1.3 kilos

Papa cambray: 49.90 pesos el kilo

Precio de la carne y mariscos en Walmart

En cuanto a las proteínas, las que tienen descuentos son:

Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos las 8 piezas

Arrachera de res marinada: 222.00 pesos los 600 gramos

Cubitos de atún Dolores aleta amarilla: 59.00 pesos los 200 gramos

Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos 4 piezas

Medallones de atún;: 219.00 pesos los 680 gramos

Filete basa oriental blanco: 86.00 pesos los 900 gramos

Camarón coctelero: 185.00 pesos la charola con 500 gramos

Filete basa oriental rojo: 78.00 pesos los 900 gramos

Otras ofertas en Walmart

También puedes encontrar descuentos en otros alimentos como:

Mayonesa con limón: 86.00 pesos

Tortillas de harina: 32.00 pesos

Frijoles negros de 430 gramos: 18.00 pesos

Spaghettu La Moderna: 13.50 pesos los 250 gramos

Chiles chipotles: 15.00 pesos 100 gramos

Pasta Barilla fettuccine: 24.00 pesos

Jugo sazonador Maggi: 69.00 pesos

Leche en polvo Carnation: 61.00 pesos

Leche entera en polvo: 247.00 pesos

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