Si te toca comprar la despensa y quieres ahorrar un poco de dinero, puedes aprovechar la ofertas del Martes de Frescura de Walmart, hay una gran variedad de descuentos en diferentes productos este 9 de junio.
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Ofertas en frutas y verduras en Walmart
Para que prepares una ensalada o un coctel, estas son las frutas y verduras que tienen precios bajos:
- Mandarina clementina: 55.00 pesos la malla de 900 gramos
- Cerezas: 84.00 pesos los 454 gramos
- Ciruela importada: 89.00 pesos el kilo
- Lechuga corazones rústicos: 70.00 pesos las 4 piezas
- Manzana granny Smith: 39.00 pesos el kilo
- Cilantro: 11.00 pesos la pieza
- Jícama: 24.00 pesos el kilo
- Chile poblano: 92.00 pesos el kilo
- Limón: 35.00 pesos el kilo
- Limón orgánico: 55.00 pesos 1.3 kilos
- Papa cambray: 49.90 pesos el kilo
Precio de la carne y mariscos en Walmart
En cuanto a las proteínas, las que tienen descuentos son:
- Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos las 8 piezas
- Arrachera de res marinada: 222.00 pesos los 600 gramos
- Cubitos de atún Dolores aleta amarilla: 59.00 pesos los 200 gramos
- Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos 4 piezas
- Medallones de atún;: 219.00 pesos los 680 gramos
- Filete basa oriental blanco: 86.00 pesos los 900 gramos
- Camarón coctelero: 185.00 pesos la charola con 500 gramos
- Filete basa oriental rojo: 78.00 pesos los 900 gramos
Otras ofertas en Walmart
También puedes encontrar descuentos en otros alimentos como:
- Mayonesa con limón: 86.00 pesos
- Tortillas de harina: 32.00 pesos
- Frijoles negros de 430 gramos: 18.00 pesos
- Spaghettu La Moderna: 13.50 pesos los 250 gramos
- Chiles chipotles: 15.00 pesos 100 gramos
- Pasta Barilla fettuccine: 24.00 pesos
- Jugo sazonador Maggi: 69.00 pesos
- Leche en polvo Carnation: 61.00 pesos
- Leche entera en polvo: 247.00 pesos
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