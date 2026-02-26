Estudio revela tres factores que elevan el brote de dengue en México

El dengue en México se convirtió en uno de los principales retos de salud pública. Un estudio liderado por el virólogo José Ángel Regla Nava, de la Universidad de Guadalajara, analizó datos de la última década y confirmó que el cambio climático, la urbanización y la adaptación del mosquito explican el aumento de casos.

La investigación, difundida en revistas científicas en 2025, advierte que los brotes siguen un patrón cíclico y que el país podría enfrentar otro repunte hacia 2028-2029. La evidencia permite anticipar escenarios y fortalecer la prevención.

Tres factores clave impulsan los brotes de dengue en México

El análisis identificó tres detonantes principales:



Aumento de temperatura y humedad

Crecimiento urbano sin planeación

Adaptación del mosquito a nuevos entornos

Estos factores interactúan y amplifican la transmisión. El impacto se refleja en hospitales saturados y mayores costos sanitarios.

¿Qué es el dengue y cómo se transmite?

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Provoca fiebre alta, dolor intenso y, en casos graves, choque o daño orgánico.

Cualquier persona puede contagiarse. La presencia de cuatro serotipos aumenta el riesgo de formas severas en reinfecciones.

Revelan patrón cíclico, brotes cada 4-5 años

Los registros muestran picos en 2014, 2019 y 2024. El comportamiento sugiere repuntes cada cuatro o cinco años.

Esta periodicidad ayuda a planificar campañas antes de los máximos epidémicos y reducir fallecimientos.

Situación en México y las Américas

En 2024 se reportaron cifras récord en la región. En 2025 los casos bajaron hasta 85% en México, según reportes oficiales.

Alertan por aumento de casos de dengue en Acapulco

Sin embargo, la circulación simultánea de DENV-1 a DENV-4 mantiene el riesgo elevado.

¿Qué se puede esperar y cómo prevenir?

Expertos prevén posible predominio del serotipo 3 en 2026-2027. La prevención depende de acciones comunitarias:



Eliminar agua estancada

Usar repelente y mosquiteros

Permitir fumigación y vigilancia

La información científica fortalece la respuesta pública ante el cambio climático.