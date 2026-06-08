¿Los has visto? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene activas, por lo menos, siete fichas activas con Alerta Amber por menores desaparecidos en la capital del país.

De acuerdo a la información oficial, los niños, niñas y adolescentes desaparecieron principalmente en las alcaldías Milpa Alta, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Iztapalapa y Tlalpan.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Erica Ixchel Castro Ismael, de 15 años, vista por última vez el pasado 7 de junio, en la colonia San Salvador Cuauhtenco, alcaldía Milpa Alta. pic.twitter.com/R0yDUvitjB — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 8, 2026

Se activa #AlertaAmber para localizar a Saraí Paredes Maya, de 15 años, vista por última vez el pasado 6 de junio, en la colonia San Juan de Aragón III sección, alcaldía Gustavo A. Madero. pic.twitter.com/6f74C3ESEv — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 8, 2026

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Fichas de búsqueda activas en CDMX hoy lunes 8 de junio

Las autoridades piden a las ciudadanía que reporten si tienen alguna información sobre estos menores para dar con su paradero:

Erica Ixchel Castro Ismael, de 15 años, vista por última vez el 7 de junio en la colonia San Salvador Cuauhtenco, en la alcaldía Milpa Alta Saraí Paredes Maya, de 15 años, vista por última vez el 6 de junio en la colonia San Juan de Aragón III Sección, alcaldía Gustavo A. Madero Dylan Daniel Camacho Camarena, de 16 años, visto por última vez el 5 de junio en la colonia Ciénaga, alcaldía Tláhuac Axel Gael Juárez González, de 17 años, visto por última vez el 4 de junio en la colonia Pedregal de San Nicolás 4A Sección, alcaldía Tlalpan Natalia Ordóñez José, de 16 años, vista por última vez el 5 de junio en la colonia Arenal, alcaldía Tlalpan Jasu Xiomara Álvarez Martínez, de un año, vista por última vez el 4 de junio en la colonia Nicolás Tetelco, alcaldía Tláhuac Guillermo Ariel Gutiérrez Medina, de dos años, visto por última vez el pasado 4 de junio en la colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa

Se activa #AlertaAmber para localizar a Dylan Daniel Camacho Camarena, de 16 años, visto por última vez el pasado 5 de junio, en la colonia ciénaga, alcaldía Tláhuac. pic.twitter.com/X899WQnz2I — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 7, 2026

Se activa #AlertaAmber para localizar a Axel Gael Juárez González, de 17 años, visto por última vez el pasado 4 de junio, en la colonia Predegal de San Nicolás 4A sección, alcaldía Tlalpan. pic.twitter.com/zdyVq5DMpP — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 7, 2026

Menores de edad localizados en CDMX hoy 8 de junio

Además, también difundieron los nombres de los menores que fueron localizados en las últimas horas en CDMX:

Irais Renata Hernández Zaldívar

Ángel Julián Landeros Neri

Bruno Esquivel Silva

José Ángel Romero Reyes

Cristofer Daniel Ramírez Zapata

Angélica Villa Rodríguez

Roxana Ramírez Islas

Santiago Solís Gutiérrez

Joselyn Abril Quintero Magaña

Jeremyn Violeta Ríos Ramírez

Se activa #AlertaAmber para localizar a Natalia Ordóñez José, de 16 años, vista por última vez el pasado 5 de junio, en la colonia Arenal, alcaldía Tlalpan. pic.twitter.com/3IbrttW2Dg — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 6, 2026

¿Cómo reportar una desaparición en CDMX?

En caso de que quiera reportar una desaparición en Ciudad de México, se puede hacer por los siguientes medios:

Vía telefónica

911 : emergencia nacional

: emergencia nacional *765 : SOS Mujeres

: SOS Mujeres *0311 o 55 5658 1111: Locatel nacional

Presencial

Asistir personalmente a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE), ubicada en avenida Jardín 356, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco, en CDMX.

En cualquier de estos métodos necesitas: nombre completo, edad, sexo, fotografía reciente, características físicas, señas particulares, descripción de la ropa que vestía la última vez que fue vista la personas, además de fecha, hora y lugar aproximado donde fue visto por última vez.

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