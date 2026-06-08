¿Los has visto? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene activas, por lo menos, siete fichas activas con Alerta Amber por menores desaparecidos en la capital del país.
De acuerdo a la información oficial, los niños, niñas y adolescentes desaparecieron principalmente en las alcaldías Milpa Alta, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Iztapalapa y Tlalpan.
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Fichas de búsqueda activas en CDMX hoy lunes 8 de junio
Las autoridades piden a las ciudadanía que reporten si tienen alguna información sobre estos menores para dar con su paradero:
- Erica Ixchel Castro Ismael, de 15 años, vista por última vez el 7 de junio en la colonia San Salvador Cuauhtenco, en la alcaldía Milpa Alta
- Saraí Paredes Maya, de 15 años, vista por última vez el 6 de junio en la colonia San Juan de Aragón III Sección, alcaldía Gustavo A. Madero
- Dylan Daniel Camacho Camarena, de 16 años, visto por última vez el 5 de junio en la colonia Ciénaga, alcaldía Tláhuac
- Axel Gael Juárez González, de 17 años, visto por última vez el 4 de junio en la colonia Pedregal de San Nicolás 4A Sección, alcaldía Tlalpan
- Natalia Ordóñez José, de 16 años, vista por última vez el 5 de junio en la colonia Arenal, alcaldía Tlalpan
- Jasu Xiomara Álvarez Martínez, de un año, vista por última vez el 4 de junio en la colonia Nicolás Tetelco, alcaldía Tláhuac
- Guillermo Ariel Gutiérrez Medina, de dos años, visto por última vez el pasado 4 de junio en la colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa
Menores de edad localizados en CDMX hoy 8 de junio
Además, también difundieron los nombres de los menores que fueron localizados en las últimas horas en CDMX:
- Irais Renata Hernández Zaldívar
- Ángel Julián Landeros Neri
- Bruno Esquivel Silva
- José Ángel Romero Reyes
- Cristofer Daniel Ramírez Zapata
- Angélica Villa Rodríguez
- Roxana Ramírez Islas
- Santiago Solís Gutiérrez
- Joselyn Abril Quintero Magaña
- Jeremyn Violeta Ríos Ramírez
¿Cómo reportar una desaparición en CDMX?
En caso de que quiera reportar una desaparición en Ciudad de México, se puede hacer por los siguientes medios:
Vía telefónica
- 911: emergencia nacional
- *765: SOS Mujeres
- *0311 o 55 5658 1111: Locatel nacional
Presencial
- Asistir personalmente a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE), ubicada en avenida Jardín 356, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco, en CDMX.
En cualquier de estos métodos necesitas: nombre completo, edad, sexo, fotografía reciente, características físicas, señas particulares, descripción de la ropa que vestía la última vez que fue vista la personas, además de fecha, hora y lugar aproximado donde fue visto por última vez.
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