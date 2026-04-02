100 días de impunidad; la tragedia del Tren Interoceánico sin empresarios ni funcionarios detenidos

El descarrilamiento del Tren Interoceánico fue una de las tragedias que mayor conmoción provocaron en México y aunque Ernestina Godoy, fiscal general, determinó en ese entonces que este incidente se debió a un error humano por el exceso de velocidad, lo cierto es que entre los responsables otra vez resuenan los López Obrador.

La tragedia dejó 14 personas muertas y más de 90 heridas el pasado 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, es decir, hace casi 100 días. El Tren Interoceánico es un megaproyecto de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que fue inaugurado en 2023 para conectar el océano Pacífico con el Golfo de México. Sin embargo, tras el incidente está paralizado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Quiénes son los responsables del descarrilamiento del Tren Interoceánico?

Tres trabajadores del Ferrocarril Interoceánico del Istmo de Tehuantepec fueron detenidos tras órdenes giradas por la FGR: Felipe de Jesús Díaz Gómez, maquinista de las locomotoras; Ricardo Mendoza Cerón, despachador del transporte y Emiliano Erasmo Canteros, maquinista que habría excedido el límite de velocidad.

Ricardo y Jesús no accionaron la válvula de freno a tiempo para detener el tren por el exceso de velocidad. Según la FGR, cuando se descarriló, el tren circulaba a 65 kilómetros por hora, 15 por arriba de lo permitido en la curva.

Por la tragedia, FGR decidió ejercer acción penal por los delitos de homicidio doloso y lesiones culposas en su contra. Por otra parte, Ernestina Godoy señaló que los peritajes sobre las vías, materiales y estructuras ferroviaria mostraron que no influyeron en el accidente. De esta manera, la obra de AMLO había cumplido con todos los requisitos.

Difunden videos tras tragedia en el Tren Interoceánico

Los López Obrador y el Tren Interoceánico

Lo que al Gobierno no le convino recordar tras el accidente es que Gonzalo López Beltrán, hijo de AMLO, supervisaba la megaobra como supervisor honorífico y le dio el millonario negocio de las piedras que darían estabilidad al Tren Interoceánico a su amigo Amílcar Olán, quien, según versiones periodísticas, mantiene una asociación con su hermano Andy López.

El negocio de Amílcar Olán y Gonzalo López fue confirmada por una grabación telefónica, según Azteca Noticias. No obstante, su labor en esta megaobra no se pueden revisar, ya que las oficinas encargadas no tienen bitácoras de sus reuniones.