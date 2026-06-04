Las lluvias siguen causando estragos en la zona metropolitana del Valle de México, pues se registró una severa inundación en Periférico Norte, con dirección a la autopista México-Querétaro.

Una de las inundaciones de mayor tamaño se ubica a la altura de Jesús Reyes Heroles en su incorporación a Periférico Norte, por lo que se recomienda tomar precauciones. El avance hacia Cuautitlán y otros municipios del norte del Estado de México es lento.

En el caso de la incorporación de la avenida Hidalgo con el Circuito Exterior Mexiquense se reportan severas afectaciones, e incluso se reportan vehículos que se quedaron varados en medio de las inundaciones.

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Vialidades afectadas por lluvias en el Estado de México

Las lluvias registradas esta tarde en el Estado de México han causado afectaciones en diferentes puntos de la zona norte, como son:

Periférico Norte

José López Portillo

Jesús Reyes Heroles

Circuito Exterior Mexiquense

Avenida Hidalgo

#ReportePluvial || #Tultitlán 🌧️



Derivado de las fuertes lluvias, se cuenta con encharcamientos sobre📍 Av. López Portillo a la altura de la Bandera #Tultitlán 🌧️🚗



Debido a ello, te sugerimos:



📉 Disminuir la velocidad de manera inmediata.



🚦 Encender luces frontales e… pic.twitter.com/eYn1mqQNza — C5 Estado de México (@C5Edomex) June 4, 2026

Lluvias continuarán en el Estado de México durante la noche

Las lluvias continuarán esta noche en el Estado de México, principalmente en municipios de la zona norte, por lo que se recomienda tomar precauciones. Estos son los municipios que podrían resultar más afectados:

Tepotzotlán

Tlalnepantla

Cuautitlán Izcalli

Melchor Ocampo

Cuautitlán

Tultitlán

Tecámac

Tonanitla

Teotihuacán

San Martín de las Pirámides

Acolman

Tepetlaoxtoc

Se recomienda tomar precauciones y considerar vías alternas ante las inundaciones que se han registrado en diferentes vías primarias de la entidad.

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