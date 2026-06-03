La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó con la segunda jornada de aplicación del examen de selección de ingreso a licenciatura 2026 los pasados 30 y 31 de mayo, donde participaron 51 mil 509 aspirantes.

Un dato que llama la atención, es que de los 107 mil 349 aspirantes que realizaron la prueba, sumando los dos fines de semana, autoridades universitarias señalaron que 1,117 exámenes fueron bloqueados.

#BoletínUNAM La UNAM realizó la segunda jornada de aplicación en línea de su examen de admisión para el ingreso a licenciatura 2026 > https://t.co/aWxRwQis26 pic.twitter.com/pW6r16FJEm — UNAM (@UNAM_MX) June 4, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué la UNAM bloqueó más de mil exámenes de selección?

De acuerdo con autoridades de la UNAM, durante los dos fines de semana en que se llevó a cabo la evaluación de ingreso, la plataforma “operó de manera óptima y estable”, mientas autoridades de la Máxima Casa de Estudios “aplicaron criterios institucionales, respaldados por herramientas de inteligencia artificial”.

Gracias a este soporte, se registra y guarda evidencia, pero también se generan alertas cuando se identifican patrones de “comportamientos anómalos” que se analizan durante y después del examen para tomar decisiones.

Fue gracias a este protocolo que se bloqueó el acceso al sistema a 1,117 aspirantes, que representan menos del 1.3% de los aspirantes que realizaron la evaluación de ingreso.

La UNAM especificó que se tomó esta decisión después de evaluar las alertas emitidas e identificar conductas contrarias a la normatividad, pues se detectaron inconsistencias y “patrones de comportamiento anómalos” en un número reducido de casos que se encuentran bajo investigación.

UNAM pide no contratar “servicios fraudulentos”

Por esta razón, la UNAM exhortó a los aspirantes a evitar contratar a “personas o empresas que ofrecen servicios fraudulentos” para la realización del examen, pues estos infringen la normativa universitaria vigente y pueden derivar en la cancelación del examen, e incluso en conductas delictivas.

La UNAM pidió a los aspirantes que realizarán el examen en próximas fechas “apegarse a los principios de integridad y honestidad académica” que identifican a los miembros de la comunidad universitaria.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.