UDUALC reconoce a la UNAM como una de las mayores reservas intelectuales en América Latina

La UNAM conmemora los 475 aniversario de su fundación, por ello el presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC) Jorge Calzoni; y Miriam Nicado, primera vicepresidenta de ese organismo reconoció a la casa de estudios a la que llamaron una de las mayores reservas intelectuales de América Latina.

La unión de universidades que agrupa a 239 instituciones de educación superior de 22 países de la región entregaron un reconocimiento al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas por su papel para la sociedad mexicana.

La UNAM habla a través de la ciencia

Jorge Calzoni señaló que el espíritu de la Universidad de México habla a través de la ciencia que no se resigna a ser dependiente; de la autonomía que no se negocia; y de su comunidad que sostiene, día tras día, la convicción de que el conocimiento no se puede reducir a una mercancía.

“La UNAM no es solo una gran universidad mexicana. Es también una referencia para toda la región. Porque cuando la UNAM habla, no habla solo por sí misma; habla por una tradición que nos excede y por un futuro que todavía estamos construyendo”, dijo.

La también rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado, refirió que la UNAM es el proyecto cultural más generoso y ambicioso de la historia de México: “Desde aquella cédula real de 1551 hasta la autonomía conquistada en 1929, esta casa de estudios ha sabido transformarse, crear y, sobre todo, iluminar”, explicó.

Leonardo Lomelí recibe reconocimiento para la UNAM

Al recibir el reconocimiento, el rector Leonardo Lomelí expresó: “Lo aceptamos como un acto que ratifica la importancia y la pertinencia de un proyecto educativo que ha impulsado el desarrollo intelectual, científico, tecnológico y cultural de México durante casi cinco siglos”.

El rector señaló que el galardón tiene un significado especial, ya que es parte de un esquema de colaboración y compromiso con la educación superior pública de la región.

“Que la conmemoración de estos 475 años sirva para reafirmar, junto con las casas de estudio de América Latina y el Caribe, una convicción compartida: allí donde se preservan las libertades, el rigor del conocimiento y la vocación de servicio”, apuntó el rector.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.