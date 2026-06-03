El clima en México para hoy miércoles 3 de junio estará marcado por chubascos y posibles granizadas debido al inicio de temporal de lluvias que se extenderá por todo el país; no obstante, en algunas entidades continuará la ola de calor con temperaturas de 40º.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), diversos sistemas atmosféricos provocarán tormentas eléctricas, caída de granizo y precipitaciones intensas principalmente en los estados de occidente, centro, sur y sureste del país.

Se prevé la formación de dos zona de #BajaPresión. Uno frente a las costas de #Chiapas con 50% y el otro frente a las costas de #Guerrero y #Michoacán con 20%, su probabilidad para desarrollar un #CiclónTropical en 7 días ⬇️ pic.twitter.com/I2YbS68Iwj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 3, 2026

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¿Dónde lloverá hoy 3 de junio en México?

Debido a una vaguada en el Golfo de México y la interacción con la onda tropical 4, habrá lluvias en:

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Jalisco

Chihuahua

Coahuila

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Colima

Michoacán

Ciudad de México

Estado de México

Campeche

Yucatán

¿Cuál será el clima en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, hoy?

En específico, en el estado de Jalisco, se prevén lluvias intensas durante la tarde de este miércoles, mientras que se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Las áreas más afectadas serán el sur y la zona metropolitana durante la tarde y noche.

CDMX vivirá fuertes lluvias hoy 3 de junio

Por su parte, en la Ciudad de México (CDMX) se prevé una mañana con ambiente fresco y cielo nublado; sin embargo, durante la tarde volverán las precipitaciones, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima oscilará entre los 26 y 28º, mientras que la mínima será de 15 a 17º, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones por encharcamientos y afectaciones viales.

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