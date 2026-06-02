Las lluvias y tormentas parecen no tener piedad de la Ciudad de México (CDMX), pues de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), para este 2 de junio se activó la alerta amarilla en siete alcaldías de la capital del país, las cuales se verán afectadas incluso por la caída de granizo.

A través de un comunicado emitido vía redes sociales, las autoridades capitalinas informaron que durante la tarde y la noche de este primer martes del mes de junio se hará presente una lluvia de entre 15 y 29 mm, lo cual podría dejar inundaciones y encharcamientos en calles y avenidas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué alcaldías tienen pronóstico de lluvias y granizadas en CDMX?

De acuerdo con la información dada a conocer por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, entre las alcaldías de la CDMX que se verán afectadas por las lluvias intensas están la Álvaro Obregón, Coyoacán y Cuajimalpa, las cuales comenzaron a tener presencia de precipitaciones desde las 16:00 horas.

El resto de las alcaldías que están bajo alerta amarilla por las lluvias previstas para este 2 de junio en la CDMX son:

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Es importante mencionar que el pasado lunes 1 de junio una intensa granizada afectó a gran parte de la alcaldía Cuajimalpa, pues se generaron capas de hielo de más de un metro de profundidad.

Recomendaciones para evitar afectaciones por la alerta amarilla en CDMX

Más allá de dar a conocer las alcaldías que están bajo alerta amarilla en la CDMX este martes 2 de junio, es importante mencionar que la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para evitar afectaciones en hogares, autos y demás.

Entre estas están:

Retirar basura de las coladeras al interior y exterior del hogar para evitar inundaciones

Cerrar puertas y ventanas

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Salir con paraguas o impermeables

¿A qué hora dejará de llover en la CDMX?

De acuerdo con la información dada a conocer por la SGIRPC, se espera que las lluvias terminen de afectar a la capital del país a las 22:00 horas, esto según con los pronósticos que se tiene para esta fecha.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.