¿Quieres pintar tu casa pero no tienes dinero? El programa social “Sueña, Pinta y Transforma”, una iniciativa que busca dignificar el espacio, ha intervenido más de 6 mil 300 viviendas y elaborado 210 murales en distintas zonas, con el objetivo de transformar los entornos y reforzar la identidad social.

Miles de familias en Guerrero pueden observar un cambio importante en la imagen de sus colonias.

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¿En qué consiste el programa “Sueña, Pinta y Transforma”?

Además de la creación de murales monumentales realizados por artistas guerrerenses, este programa se caracteriza por la rehabilitación de fachadas de viviendas, parques, escuelas y más.

Este programa no solo busca embellecer espacios urbanos, sino también fortalecer la identidad colectiva, fomentar el diálogo y reconstruir la cohesión social. Cada mural, creado en colaboración con vecinos y artistas locales, se convierte en un símbolo de resistencia cultural.

Arte Comunitario: Se han creado cientos de murales a gran escala en distintas colonias, elaborados por artistas locales para reflejar la resiliencia e identidad de la comunidad.

de la comunidad. Mejoramiento de Viviendas: Brigadas del programa intervienen calles y zonas prioritarias pintando las fachadas de miles de hogares con colores vivos, mejorando el sentido de pertenencia y el paisaje urbano.

pintando las fachadas de miles de hogares con colores vivos, mejorando el sentido de pertenencia y el paisaje urbano. Zonas de Impacto: La estrategia tiene gran presencia en áreas clave de Acapulco (como Ciudad Renacimiento, Mozimba y Pie de la Cuesta) y Chilpancingo

¿Cómo pedir que pinten mi casa en Guerrero?

La iniciativa pertenece a la Secretaría de Bienestar estatal y actualmente no hay una convocatoria de inscripción o registro abierta.

Al corte más reciente, a través de este programa se han beneficiado con pintura y rehabilitación más de 7 mil 500 hogares en Acapulco y Chilpancingo.

Las personas interesadas deben mantenerse atentas a las jornadas comunitarias, ya que el registro y las intervenciones suelen realizarse directamente en las colonias seleccionadas por el programa.

¿Cómo contactar a las autoridades para que pinten mi casa?

Para mayor información puedes llamar a los números de atención del gobierno de Guerrero.

800 000 7422

747 47 1 4483

Asimismo puedes asistir a la dirección: Recinto del Poder Ejecutivo, Boulevard René Juárez Cisneros #62, Col. Cd. de los servicios, C.P 39074, Chilpancingo, Guerrero; México.

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