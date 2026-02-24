Un truco matemático está ayudando a los científicos a reducir el impacto de los terremotos
Un equipo de científicos logró acelerar las simulaciones sísmicas usando matemáticas avanzadas. Aunque no predicen cuándo ocurrirán los terremotos, permiten mapear cómo se comportará el suelo
Un terremoto puede golpear en segundos, pero sus efectos duran años. Por eso, científicos buscan formas de anticipar cómo pueden afectar terremotos a diferentes zonas. Aunque aún no se puede predecir cuándo ocurrirá, un truco matemático podría cambiar la manera en que las ciudades se preparan.
Kathrin Smetana y su equipo del Instituto Tecnológico Stevens, junto a universidades de Países Bajos, desarrollaron una técnica llamada reducción de orden del modelo. En lugar de simular cada detalle del subsuelo una y otra vez, crean una versión simplificada que mantiene lo esencial del terreno. Esta “caricatura” del suelo permite simulaciones ultrarrápidas, reduciendo procesos que antes llevaban horas a solo segundos.
¿En qué consiste el truco matemático que podría salvar ciudades del próximo terremoto?
Con esta técnica, los investigadores pueden generar mapas en tiempo real que muestran cómo reaccionará el suelo ante un sismo. Esto permite decidir qué edificios reforzar, qué rutas evacuar y dónde no conviene construir. Incluso puede aplicarse a tsunamis: un terremoto submarino genera olas que tardan al menos una hora en llegar a la costa, y estas simulaciones rápidas dan tiempo para anticipar daños y organizar la respuesta.
Aunque no predice cuándo ni dónde ocurrirá el próximo terremoto, este método convierte la información del subsuelo en acción práctica. Las ciudades podrían prepararse mejor, ahorrar recursos y proteger vidas antes de que llegue el próximo gran temblor.
“El próximo terremoto va a ocurrir”, dice Smetana. “No sabemos cuándo ni dónde, pero con estas herramientas podemos estar un paso adelante”.
