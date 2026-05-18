Donald Trump suspende ofensiva contra Irán por petición de aliados en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que fue suspendida de manera definitiva una ofensiva militar que tomaría lugar contra Irán este martes 19 de mayo, por petición de autoridades de Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita.

El mandatario estadounidense compartió un mensaje a través de su red social, Truth Social, que atendió las peticiones hechas por aliados en la región para frenar la ofensiva militar.

“Recibí la petición de detener nuestro ataque militar previsto contra la República Islámica de Irán, previsto para mañana, ya que existen negociaciones serias para lograr un acuerdo de paz”, escribió Trump.

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Acuerdo contempla prohibición de armas nucleares para Irán

Donald Trump aseguró que la negociación entre los aliados árabes de la región e Irán parece ser “muy aceptable” para Estados Unidos, así como para los demás aliados en la región.

El presidente de EUA también recalcó que este posible acuerdo contempla la “prohibición de armas nucleares” para Irán.

Trump frena ataque, pero no lo descarta

Trump añadió que después de escuchar las peticiones de Tamim bin Hamad Al Thani, Emir de Qatar; Mohammed bin Salman Al Saud, príncipe heredero de Arabia Saudita; y Mohamed Bin Zayed Al Nayhan, presidente de Emiratos Árabes Unidos, instruyó a su gabinete frenar el ataque.

En caso de que no se alcance el acuerdo, Trump pidió estar alerta al secretario de Guerra, Pete Hegseth; al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas en General, estar listos para un “ataque contra Irán a gran escala”.

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