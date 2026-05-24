La Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer que para este domingo 24 de mayo se esperan afectaciones en el oriente y sureste de México por una vaguada en niveles altos, lo cual ocasionará lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en las entidades de las zonas ya mencionadas.

A través de su informe diario emitido por medio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Conagua detalló que también se espera caída de granizo en estados como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Chiapas.

Pese a lo antes señalado, se prevé que las afectaciones por la onda de calor continúen afectando a estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco y otras entidades de la República Mexicana en el sur y sureste.

Pronósticos del clima en CDMX y Edomex este 24 de mayo

Vale la pena mencionar que para este domingo 24 de mayo la Conagua pronosticó caída de granizo y tormentas eléctricas durante la tarde en la Ciudad de México (CDMX), así como temperaturas máximas de hasta 28°C.

En cuanto al Estado de México (Edomex), se pronostica una mañana nublada, ambiente fresco, así como lluvias y chubascos de hasta 25 mm en 24 horas, lo cual podría dejar afectaciones en varias zonas de la entidad.

¿Lloverá en Hidalgo este domingo 24 de mayo?

Para la zona de Hidalgo la Conagua alertó que también se esperan lluvias muy intensas durante la tarde, pues se prevén precipitaciones de hasta 50 mm en el norte la entidad, lo cual podría derivar en inundaciones y afectaciones en vías y calles principales.

Es importante recordar que a mediados de semana se registró una tromba que dejó inundaciones de grandes proporciones en zonas de Pachuca, capital del estado de Hidalgo.

¿En qué estados se esperan temperaturas altas hoy 24 de mayo?

Los estados que tendrán temperaturas por arroba de los 30°C son: