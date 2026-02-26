Ni Grecia ni Estados Unidos: la mejor playa del mundo está en México y sólo se puede llegar en barco

México ha vuelto a colocarse en el mapa turístico internacional luego de que una de sus playas fuera reconocida como la mejor del mundo en 2026 dentro del ranking Travellers’ Choice de TripAdvisor, elaborado a partir de las opiniones de millones de viajeros durante los últimos 12 meses: Isla Pasión.

Ubicada frente a Cozumel, en Quintana Roo, este paraíso logró posicionarse por encima de playas situadas en países como Grecia, Italia o Estados Unidos dentro de este listado internacional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde está Isla Pasión y cuánto cuesta llegar?

Isla Pasión se localiza al norte de Cozumel, separada del territorio principal por la Laguna o Bahía Ciega, lo que impide el acceso por carretera o cualquier tipo de transporte terrestre.

Debido a su ubicación, la única forma de llegar es a través de embarcaciones como lanchas o tours turísticos que parten desde distintos puntos de Cozumel, principalmente desde la Zona Hotelera Norte o el muelle principal.

El traslado puede tomar entre 10 y 25 minutos, dependiendo del punto de salida. El costo varía según el tipo de servicio contratado, ya que existen paquetes turísticos que incluyen alimentos y actividades dentro de la isla que van desde los $700 pesos hasta los $1,400 pesos.

La Isla Pasión fue elegida la Mejor Playa del Mundo 2026 por Tripadvisor 🤩 Disfruta de sus arenas blancas, aguas turquesa y momentos únicos en familia frente al mar 🌊☀️ #Cozumel #TurismoMexicoOEL pic.twitter.com/9CowZzg4lY — Isla Cozumel (@CzmHotels) February 19, 2026

También existe la opción de cruzar por cuenta propia desde el muelle por montos mucho menores, alrededor de $100 a $150 pesos mexicanos ida y vuelta, aunque este tipo de traslado no contempla actividades recreativas durante la estancia.

¿Qué hace especial a esta playa mexicana?

Además de su acceso limitado, Isla Pasión destaca por mantener condiciones naturales que han favorecido la conservación de su ecosistema y su baja intervención urbana.

Entre los principales atractivos que ofrece este destino se encuentran:

Playa de arena blanca con aguas poco profundas

Manglares y senderos naturales

Zona de hamacas y áreas de descanso

Actividades como kayak o paddle board

Avistamiento de fauna local como aves costeras

Cercanía con el sistema arrecifal del Caribe mexicano

Su reconocimiento dentro del ranking Travellers’ Choice se basa en factores como la experiencia de los visitantes, el estado de conservación del entorno natural y el nivel de satisfacción reportado por quienes han acudido a este destino.

Cada año, TripAdvisor publica este listado con base en la cantidad y consistencia de opiniones que recibe sobre playas en distintas partes del mundo, lo que permite identificar aquellos destinos que destacan por su popularidad entre los viajeros.