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T-MEC en riesgo y economía débil agravan la incertidumbre para 2026

El panorama económico para México en 2026 se complica por la combinación de tensiones con Estados Unidos, incertidumbre jurídica y riesgos internacionales derivados de la guerra y la inflación energética.

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Por: Redacción adn Noticias

La falta de cumplimiento de la orden de detención solicitada por Washington contra Rubén Rocha Moya añade presión a la relación bilateral y ensombrece aún más el futuro del T-MEC, cuya ratificación luce cada vez más lejana. Mientras el sector privado mantiene intención de invertir, la inseguridad jurídica, el deterioro del entorno económico y la desaceleración global frenan nuevos proyectos. Especialistas ya ajustaron la expectativa de crecimiento del PIB a apenas 1.1%, perfilando otro año de crecimiento débil para la economía mexicana.

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