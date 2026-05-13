T-MEC en riesgo y economía débil agravan la incertidumbre para 2026

La falta de cumplimiento de la orden de detención solicitada por Washington contra Rubén Rocha Moya añade presión a la relación bilateral y ensombrece aún más el futuro del T-MEC, cuya ratificación luce cada vez más lejana. Mientras el sector privado mantiene intención de invertir, la inseguridad jurídica, el deterioro del entorno económico y la desaceleración global frenan nuevos proyectos. Especialistas ya ajustaron la expectativa de crecimiento del PIB a apenas 1.1%, perfilando otro año de crecimiento débil para la economía mexicana.