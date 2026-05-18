Inicia una nueva semana y con ella sigue vigente el Programa Hoy No Circula para hoy lunes 18 de mayo 2026, el cual aplica para todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex).

Con base en lo que dictan las autoridades del Valle de México, aquellos automóviles que no circulan son los que tienen:

Engomado amarillo

Placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que el horario del programa aplica de las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país); en caso de que se incumplan las medidas, entonces pueden alcanzar multas de hasta los tres mil pesos.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 18 de mayo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/Cx5az4h4OL — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 18, 2026

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Automóviles exentos del Hoy No Circula hoy 18 de mayo

Los carros que están exentos del programa Hoy No Circula:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Hay riesgo de Fase 1 de Contingencia Ambiental en la CDMX y Edomex?

De acuerdo a la Calidad de Aire de la Ciudad de México, para este lunes es aceptable, por lo que el nivel de riesgo es moderado y no se prevé que se active la Fase 1 de la Contingencia Ambiental; sin embargo, esto puede cambiar a lo largo del día.

En tanto, para este lunes, la máxima será de 27 y la mínima de 13º, alrededor de las 17:00 horas se prevén lluvias en el Valle de México, por lo que no parecería que se active el Doble Hoy No Circula para el martes 19 de mayo.

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