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VIDEO: Incendio en Parque de Villahermosa, Tabasco, deja 5 muertos
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Se registró incendio en la Feria de Tabasco 2026

De acuerdo al reporte de las autoridades locales, fallecieron cinco personas; aún no se ha cancelado la feria

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Por: Ximena Ochoa
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