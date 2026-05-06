Precios y requisitos actualizados para casarse en Edomex

Si tú y tu pareja quieren obtener todos los beneficios del matrimonio y casarse en el Estado de México (Edomex) en adn Noticias te comentamos que existen 3 opciones que se adaptan perfectamente a tus necesidades, son el matrimonio en la Oficialía —dentro y fuera del horario— y a donde celebrarás tu boda.

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Costo para casarse en Edomex El costo aplica para los municipios de Amecameca, Atlacomulco, Coatepec Harinas, El Oro, Huehuetoca, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Lerma, Luvianos, Metepec, Ocoyoacac, San Mateo Atenco, Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, Temascaltepec, Tenancingo, Tenango del Valle, Tianguistenco, Toluca, Tonatico, Valle de Bravo, Zinacantepec y Zumpango (Fotografía y Video Huixquilucan | Facebook)

Costo en la Oficialía: En horario administrativo solo $403.00 pesos, siendo la más económica

En horario administrativo solo $403.00 pesos, siendo la más económica Costo en la Oficialía : Fuera del horario laboral pero dentro de las instalaciones el precio sube a $1,694.00 pesos, e incluye IVA y honorarios

: Fuera del horario laboral pero dentro de las instalaciones el precio sube a $1,694.00 pesos, e incluye IVA y honorarios Costo a domicilio: Ya sea en tu casa o salón de eventos, el juez se traslada por $2,451.00 pesos

Requisitos para casarte en Edomex

Recuerda que, en caso de no tener la documentación completa en original y copia, se pierde tanto tu pago como tu cita; según la página necesitas:

Solicitud de matrimonio llenada y proporcionada por la Oficialía

llenada y proporcionada por la Oficialía Actas de nacimiento certificadas y de expedición reciente de ambos

certificadas y de expedición reciente de ambos Identificación oficial como INE, pasaporte o cédula profesional

como INE, pasaporte o cédula profesional Clave Única de Registro de Población ( CURP ) reciente de ambos

) reciente de ambos Certificado médico no mayor a 15 días que acredite que no padecen enfermedades crónicas o contagiosas, esto no impide el matrimonio, ya que la Suprema Corte determinó que es inconstitucional, solo es para asegurarse que la pareja esté informada

no mayor a 15 días que acredite que no padecen enfermedades crónicas o contagiosas, esto no impide el matrimonio, ya que que es inconstitucional, solo es para asegurarse que la pareja esté informada Convenio de régimen patrimonial que especifica si hacen una Sociedad Conyugal o se unen por Separación de Bienes

El pago se realiza mediante una línea de captura en bancos autorizados o en los portales del Gobierno del Edomex y la recomendación es agendar tu cita con al menos 15 a 20 días de anticipación, especialmente si usarás el servicio a domicilio en fin de semana.