Precios y requisitos actualizados para casarse en Edomex

Si tú y tu pareja quieren obtener todos los beneficios del matrimonio y casarse en el Estado de México (Edomex) en adn Noticias te comentamos que existen 3 opciones que se adaptan perfectamente a tus necesidades, son el matrimonio en la Oficialía —dentro y fuera del horario— y a donde celebrarás tu boda.
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Según en el Código Financiero del Edomex,(se abre en nueva pestaña) estos son los costos únicos que deben cobrarse:
- Costo en la Oficialía: En horario administrativo solo $403.00 pesos, siendo la más económica
- Costo en la Oficialía: Fuera del horario laboral pero dentro de las instalaciones el precio sube a $1,694.00 pesos, e incluye IVA y honorarios
- Costo a domicilio: Ya sea en tu casa o salón de eventos, el juez se traslada por $2,451.00 pesos
Requisitos para casarte en Edomex
Recuerda que, en caso de no tener la documentación completa en original y copia, se pierde tanto tu pago como tu cita; según la página necesitas:
- Solicitud de matrimonio llenada y proporcionada por la Oficialía
- Actas de nacimiento certificadas y de expedición reciente de ambos
- Identificación oficial como INE, pasaporte o cédula profesional
- Clave Única de Registro de Población (CURP) reciente de ambos
- Certificado médico no mayor a 15 días que acredite que no padecen enfermedades crónicas o contagiosas, esto no impide el matrimonio, ya que la Suprema Corte determinó que es inconstitucional, solo es para asegurarse que la pareja esté informada
- Convenio de régimen patrimonial que especifica si hacen una Sociedad Conyugal o se unen por Separación de Bienes
El pago se realiza mediante una línea de captura en bancos autorizados o en los portales del Gobierno del Edomex y la recomendación es agendar tu cita con al menos 15 a 20 días de anticipación, especialmente si usarás el servicio a domicilio en fin de semana.
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