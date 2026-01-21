VIDEO: Hombres suben al cuerpo de una ballena muerta para tomarse fotos

En redes sociales se hizo viral una grabación en la que se puede ver a dos hombres en aparente estado de ebriedad subir al cuerpo de una ballena muerta que flotaba en el mar, el hecho ha causado molestia entre los usuarios.

Hombres se toman fotos arriba de una ballena muerta

La grabación dura unos cuántos segundos y se puede ver a un grupo de hombres navegando en el mar y ven una ballena muerta. Uno de ellos dice "estos tipos van a saltar sobre una ballena muerta que podría explotar". Según la cuenta que difundió el video, el cetáceo acababa de morir y no desprendía olor ni se encontraba en descomposición.

Porque pescadores borrachos descubrieron una ballena muerta y empezaron a jugar con ella sin saber lo que les podía pasar.



¿Por qué las ballenas explotan cuando mueren?

Como cualquier cadáver, las ballenas no están exentas de los efectos biológicos tras morir pues el proceso de descomposición provoca que las proteínas deshagan los tejidos y se produzcan gases como el metano y el ácido sulfhídrico.

De acuerdo con National Geographic , el gas se acumula conforme el animal se va descomponiendo. Las ballenas tienen una enorme bolsa en la garganta que se va inflando y con los estímulos externos puede llegar a provocar un estallido y sus intestinos pueden salir disparados.

Por lo regular, este fenómeno explosivo ocurre cuando la ballena muere en tierra pues en el mar suele ser devorado por los depredadores. En 2004, el cadáver en descomposición de un cachalote de 60 toneladas y 17 metros explotó en la ciudad taiwanesa de Tainan llenando coches y tiendas con sangre y órganos.

Ballena muerta será recuperada cuando sea un esqueleto

