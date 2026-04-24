La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) emitió una alerta por onda de calor en la capital que comenzará el sábado 25 de abril.

Si este fin de semana tienes plan al aire libre, toma precauciones. Se pronostica que el termómetro alcance hasta los 32 grados centígrados.

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Onda de calor en CDMX: Radiación y tolvaneras este fin de semana

Las altas temperaturas afectarán a las 16 alcaldías de la capital:

“El 25 de abril inicia una onda de calor que durará hasta el jueves 30 de abril, con temperaturas diarias máximas de 29 a 32 grados”, destacó la dependencia local.

“Durante este periodo se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación ultravioleta y rachas fuertes de viento con tolvaneras por la tarde”, añadió.

☀️ #AVISOESPECIAL por onda de calor en la Ciudad de México .



El 25 de abril inicia una #OndaDeCalor que durará hasta el jueves 30 de abril, con temperaturas diarias máximas de 29 a 32 °C.



Durante este periodo se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación… pic.twitter.com/OYSsDq9eFT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 23, 2026

¿Qué es una ola de calor?

Una ola de calor ocurre debido a un sistema de alta presión o anticiclón, funciona como una “tapa” en la atmósfera.

El aire caliente se comprime hacía el suelo y no puede elevarse, es decir, atrapa por completo el calor. Además, como no hay formación de nubes, la radiación impacta de forma directa y constante.

Recomendaciones ante la onda de calor en CDMX

Evitar la exposición al sol por tiempos prolongados y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Mantenerse bien hidratado y consumir abundantes líquidos durante todo el día.

Proteger la piel al usar bloqueador solar y vestir ropa ligera, preferentemente de manga larga y de colores claros, así como utilizar gafas de sol, sombrilla, sombrero o gorra.

No comer en la vía pública, debido a que el calor extremo provoca que los alimentos se descompongan más rápido.

Cuidar a los más vulnerables, prestando especial atención a bebés, infantes, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mascotas y animales de compañía.

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