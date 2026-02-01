Asesinan a tía y prima del titular de la SEP, Mario Delgado; presuntos responsables son abatidos

María Eugenia Geña Delgado y su hija, Sheila Amezcua Delgado, tía y prima del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado , fueron asesinadas en su domicilio ubicado en Colima, lo que ha provocado consternación en la política del país.

La Secretaría de Seguridad Pública de Colima informó que el doble homicidio ocurrió la madrugada del sábado 31 de enero, alrededor de las 4:30 horas en la colonia Placetas Estadio. Elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar, además de elementos de la Policía de Investigación (PDI), luego de que vecinos alertaran de disparos de arma de fuego. Los oficiales corroboraron que las familiares del titular de la SEP ya no tenían signos vitales.

¿Qué pasó con los responsables de los asesinatos?

Las cámaras del C5 de Colima lograron identificar el vehículo usado en el doble homicidio y tras un fuerte operativo se logró ubicarlo frente a un domicilio en la colonia Punta Diamante, municipio de Villa de Álvarez.

Al llegar al lugar, los elementos de seguridad fueron agredidos y en el enfrentamiento, tres presuntos delincuentes, quienes se presume participaron en los asesinatos, fueron abatidos. Un elemento de la Fiscalía estatal recibió un disparo, pero está fuera de peligro.

¿Qué dijo Mario Delgado?

A través de su cuenta de X, Mario Delgado, manifestó consternación, indignación y tristeza, luego de este hecho en donde sus familiares fueron brutalmente asesinadas en su domicilio. Recordó que su tía Eugenia, a quien le decía de cariño "Queña", le preparó su pastel de cumpleaños durante toda su infancia.

Señaló que vendiendo pasteles y preparando comida colimense es como se ganaba la vida su tía. "Ya está con mis abuelos y con mi padre, su hermano consentido. Abrazo con mucho cariño y solidaridad a mis tíos, tías, primas, primos, sobrinos y en especial a mi primo Alex. Estamos seguros que se esclarecerá el caso y se hará justicia".

Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio. Durante toda mi infancia mi tía Queña, como le decíamos de cariño, me preparó mi pastel… — Mario Delgado (@mario_delgado) February 1, 2026

