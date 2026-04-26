Tras la balacera ocurrida en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, Estado de México, la Secretaría de Salud informó que dos personas continúan hospitalizadas y bajo atención médica especializada.

De acuerdo con reportes oficiales difundidos por instituciones de salud, las personas heridas permanecen en seguimiento médico y presentan evolución favorable. Mientras tanto, continúan las investigaciones para esclarecer qué pasó en Teotihuacán, el pasado lunes 20 de abril. Te contamos los detalles del caso.

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Dos personas siguen luchando por recuperarse tras la balacera en Teotihuacán; reporta la SSa

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Salud, en coordinación con IMSS Bienestar e ISSSTE, dio a conocer detalles del estado de salud de las dos personas que aún continúan hospitalizadas tras ser víctimas del tirador de Teotihuacán.

😱 Escenas de terror siguen dándose a conocer nuevos videos del ataque en Teotihuacán, ahora se da a conocer el dramático momento después del múltiple atentado, después de que un hombre realizara docenas de disparos contra turistas#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin |… pic.twitter.com/YXjypotn0O — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 25, 2026

Uno de los lesionados, un hombre de 42 años, permanece internado en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en la Ciudad de México.

Se trata de un paciente que se reporta estable y bajo vigilancia médica constante, por parte de equipos multidisciplinarios que continúan con procedimientos para favorecer su recuperación.

Además, una mujer sigue hospitalizada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Según el parte médico más reciente, responde positivamente al tratamiento y mantiene una evolución adecuada.

Las autoridades también confirmaron que otras dos personas que fueron lesionadas solicitaron salida voluntaria tras mejorar su condición. Mientras que, un menor de edad fue dado de alta tras presentar evolución favorable.

¿Qué pasó en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán?

La balacera en Teotihuacán ocurrió el pasado 20 de abril de 2026 dentro de la Zona Arqueológica, uno de los sitios turísticos más visitados de México.

🚨#AlertaADN



Se reporta una balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán; medios locales hablan de múltiples víctimas pic.twitter.com/ENh2zw8TjE — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 20, 2026

Según reportes preliminares, un hombre armado abrió fuego contra turistas y visitantes que se encontraban sobre la Pirámide de la Luna, provocando momentos de pánico entre cientos de personas que se encontraban en el lugar.

El saldo inicial fue de una turista canadiense fallecida y al menos 13 personas heridas, entre ellas visitantes extranjeros provenientes de Estados Unidos, Brasil, Rusia y Colombia.

Tras los hechos, el sitio fue cerrado temporalmente y posteriormente reabierto con refuerzo de seguridad.

¿Quién disparó en Teotihuacán?

El tirador de Teotihuacán fue identificado como Julio César Jasso Ramírez. El hombre, originario de Guerrero, fue neutralizado tras el ataque. Hasta el momento, La Fiscalía del Estado de México mantiene abiertas las investigaciones correspondientes.

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