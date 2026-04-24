El desempleo en México alcanzó niveles muy negativos para este mes de marzo; la cifra es uno de los peores resultados desde el 2023, ya que alrededor de millón y medio de mexicanos buscan un trabajo y todavía no lo han encontrado.

Este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), documento en el que se dan a conocer las cifras de los cambios y la evolución del mercado laboral mexicano.

En los estadísticos se puede conocer el número de trabajadores que tienen un empleo, cuántos lo buscan y en qué condiciones participan en la actividad económica.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuántos mexicanos no encuentran empleo en 2026?

Las cifras de marzo revelan que la población económicamente activa (PEA) fue de 61 millones 645 mil 660, 222 mil 256 menos respecto a los 61 millones 867 mil 916 reportados en febrero pasado.

La población desocupada, aquellos que no tienen trabajo, pero están disponibles y se encuentran en la búsqueda de uno fue de un millón 493 mil 774.

¿Cuáles son las áreas en las que cayó el empleo?

De acuerdo con el Inegi lo que más afectó fue la pérdida de plazas en la industria manufacturera y la construcción, así como por un menor dinamismo en distintas ramas de los servicios, en particular los sociales y el transporte.

Los datos indican cambios negativos:

Industria manufacturera de 9 millones 783 mil 100 en febrero a 9 millones 398 mil 263 en marzo

Construcción disminuyó de 4 millones 828 mil 328 a 4 millones 643 mil 65.