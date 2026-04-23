La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía de Querétaro emitieron una alerta nacional para localizar a Carlos Rincón Rodríguez, quien fue visto por última vez el 18 de abril de 2026 en la capital de la entidad.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que se difunde en varios canales, se trata de un hombre de 25 años de edad, quien al ser visto por última vez llevaba una chamara verde con rojo, pantalón y playera color verde, así como tenis color verde.

Ficha de búsqueda Fiscalía de Querétaro busca a Carlos Rincón Rodríguez, quien fue visto por última vez el 18 de abril (Comisión Nacional de Búsqueda)

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ficha de búsqueda de Carlos Rincón

Las características físicas de Carlos Rincón son: complexión delgada, cara ovalada, color de piel blanca, cabello castaño oscuro ondulado, ojos café, nariz chata, boca pequeña y labios delgados.

Además, con base en la carpeta de investigación CI/QRO/12449/2026, es un joven que mide 1.87 cm y pesa 60 kilógramos. Como señas particulares tiene una cicatrices en el abdomen derivadas de una cirugía, así como un lunar en el brazo derecho color café.

En caso de tener algún dato o información al respecto, las autoridades habilitaron el número telefónico 800 028 7783 o por WhatsApp al 55 1309 9024 para recibir cualquier pista que lleve al paradero del joven.

Datos de desapariciones en México

De acuerdo a Red Lupa, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), durante 2025 desaparecieron en el país 128 mil 64 personas, de las cuales 98 mil 384 (el 76.82%) era hombres, mientras que 29 mil 258 (22.85%) eran mujeres; además, 422 (0.33%) no están determinadas.

Este instituto plantea que la desaparición en el territorio nacional es generalizada y sistemática, debido a que ha ido a la alza desde 2022 y no parece que se estanquen los números o que disminuyan.

Asimismo, se explica que el rango de edad en el que se concentran la mayoría de los casos es de 25 a 29 años; sin embargo, dejan en claro que en el país desaparecen personas de todas las edades, esto sin importar el lugar, género o características físicas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.