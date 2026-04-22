Buscan a Sharon y Astrid en Chalco, Edomex; la bebé de 2 años y la joven de 17 al parecer desaparecieron juntas

Buscan a Sharon y Astrid en Chalco, Edomex; la bebé de 2 años y la joven de 17 al parecer desaparecieron juntas | Fiscalía Edomex | FB

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó este miércoles 22 de abril la Alerta Amber por dos familiares desaparecidas en el municipio de Chalco; se presume que podrían ser hermanas o madre e hija, pero no hay información al respecto.

Se trata de Astrid Marlene Cuellar Vázquez de 17 años y Sharon Elizabeth Cuellar Vázquez de 2 años, ambas fueron vistas por última vez el lunes 20 de abril en el territorio mexiquense.

Alerta Amber Buscan a la pequeña Sharon y a la joven Astrid tras desaparecer al salir de su domicilio (Fiscalía Edomex | FB)

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ficha de búsqueda de Astrid Marlene Cuellar Vázquez

La joven de 17 años mide 1.60 metros y pesa 50 kilogramos; es de tez blanca, cabello castaño claro y lacio, ojos cafés claro, boca mediana, complexión delgada, cara ovalada, nariz ancha y mentón ovalado.

Como características tiene un tatuaje en el pecho con una imagen de araña, dos lunares en la clavícula izquierda y una perforación en el lado derecho de la nariz.

Durante su desaparición cuando salió de su domicilio vestía un pants color gris, sudadera con gorro de color negro y tenis color blanco.

Alerta Amber La Fiscalía de Edomex emitió las fichas de búsqueda tras perderse el rastro de las menores este 20 de abril (Fiscalía Edomex | FB)

Ficha de búsqueda de Sharon Elizabeth Cuellar Vázquez

La niña de dos años mide 90 centímetros y pesa 12 kilos; es de tez blanca, cabello café claro lacio, ojos café claro, boca chica, complexión delgada, cara redonda, nariz achatada y mentón ovalado.

Como señas particulares se menciona que tiene pecas en las mejillas. Al momento de su desaparición vestía un pants color verde agua, blusa de color gris con estampado floral y tenis color rosa.

En su ficha de búsqueda se menciona que la última vez que se le vio, salió de su domicilio acompañada de su madre.

Comunícate si tienes información respecto a estas fichas de búsqueda

En caso de tener cualquier información, las autoridades solicitan comunicarse mediante los siguientes canales:

911

Locatel CDMX : (55) 5658 1111

: (55) 5658 1111 Locatel Edomex (722) 167 88 08

(722) 167 88 08 Alerta Amber México : 800 00 854 00

: 800 00 854 00 Alerta Amber Estado de México: 800 89 029 40

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.