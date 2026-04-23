Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, en compañía de la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, presentaron solicitudes de juicio político contra Rosario Piedra Ibarra, a quien acusan de abandono institucional y presunto encubrimiento desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La denuncia fue entregada a la Secretaria General de la Cámara de Diputados, en medio de reclamos por la falta de atención a la crisis de desapariciones en el país. Te contamos todos los detalles del caso.

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Colectivos de búsqueda solicitan tres juicios políticos contra Rosario Ibarra

De acuerdo con los colectivos, la actual titular de la CNDH no solo ha sido omisa, sino que también ha ignorado sistemáticamente las peticiones de las familias que buscan a sus seres queridos. El movimiento de madres buscadoras insiste en que la institución que debería defender los derechos humanos ha fallado en uno de los temas más sensibles en México.

Las organizaciones informaron que no es una, sino tres solicitudes de juicio político las que fueron presentadas contra Rosario Piedra. Las acusaciones giran en torno a presuntas violaciones graves a los derechos humanos, así como la falta de acciones concretas para acompañar a las víctimas.

Las madres buscadoras explicaron que estas acciones buscan que por la vía legal, se obligue a la titular de la CNDH a rendir cuentas por las miles de personas desaparecidas en México y sus familias.

Este recurso legal se da en un contexto donde las cifras de desapariciones continúan en aumento, y donde los colectivos han asumido tareas que, aseguran, corresponden al Estado.

Denuncian apatía y falta de ayuda para las familias de personas desaparecidas

Uno de los mayores reclamos de las familias de personas víctimas de desaparición forzada es la supuesta apatía de la CNDH frente al dolor de los familiares . Las madres buscadoras denunciaron que han sido ignoradas en múltiples ocasiones, sin recibir acompañamiento ni apoyo institucional.

También señalaron que, en lugar de fortalecer la defensa de los derechos humanos, la actual administración ha debilitado la relación con los colectivos. Esta situación ha provocado desconfianza y un distanciamiento con una institución que debería ser aliada de las víctimas y sus familias.

Las madres buscadoras reiteraron que continuarán presionando hasta obtener respuestas, justicia y acciones reales que permitan avanzar en la localización de personas desaparecidas.

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