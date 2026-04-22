Tragedia en Querétaro: Autobús de pasajeros choca contra árbol y mueren varios pasajeros

Al menos nueve personas murieron y 24 resultaron lesionadas tras un fuerte choque en la carretera San Juan del Río-Amealco de Buenfil, en Querétaro.

Al menos nueve personas murieron y 24 resultaron lesionadas tras un fuerte choque en la carretera San Juan del Río-Amealco de Buenfil, en Querétaro. | @CMPCEM | X

Al menos nueve personas murieron y 24 más resultaron lesionadas, varias de ellas de gravedad, después de un aparatoso choque de un autobús de pasajeros contra un árbol en las inmediaciones del hotel La Muralla, ubicado sobre la carretera San Juan del Río-Amealco de Buenfil, en Querétaro.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se quedó dormido, lo que provocó el accidente en el kilómetro 8. El autobús pertenecía a la línea Amealcenses y transportaba a alrededor de 35 y 36 pasajeros, la mayoría originarios de la comunidad de San Ildefonso.

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Gobernador de Querétaro lamenta accidente

A través de sus redes sociales, Protección Civil El Marqués, informó que acudió en apoyo a Protección Civil Amealco. Posteriormente el gobernador de Querétaro confirmó las nueve muertes tras el accidente.

Las personas con heridas graves fueron llevadas a los hospitales de San Juan del Río, así como al centro de salud de Amealco.

Esta mañana un autobús de pasajeros sufrió un accidente en Amealco, y muy lamentablemente nueve personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas. Desde el primer momento nos encontramos auxiliando a los heridos, y dando apoyo y acompañamiento a los deudos en su… — Mauricio Kuri (@makugo) April 22, 2026