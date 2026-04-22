En medio de gran presencia de elementos de seguridad, la zona arqueológica de Teotihuacán volvió a abrir sus puertas tras la balacera en la Pirámide de la Luna.

En medio de gran presencia de elementos de seguridad, la zona arqueológica de Teotihuacán volvió a abrir sus puertas tras la balacera en la Pirámide de la Luna. | Diana Gómez | ad

Teotihuacán volvió a reabrir sus puertas luego de la balacera que dejó dos muertos (incluyendo al atacante) y 13 personas heridas, todas de ellas extranjeras de diversas nacionalidades, el pasado 20 de abril.

Las autoridades, en coordinación con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), tomaron la decisión de volver a abrir este destino turístico, en medio de gran presencia de elementos de la Guardia Nacional y un improvisado espacio en donde se revisan mochilas.

🚨 #AlertaADN



¡Atención! 🟢 Reabren la zona arqueológica de Teotihuacán tras el ataque armado que dejó dos personas muertas pic.twitter.com/RNK4W2dCb3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 22, 2026

Sin embargo, el paso a la Pirámide de la Luna continúa suspendido hasta nuevo aviso, de acuerdo con el INAH.

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¿Cómo fue la reapertura de Teotihuacán?

La reapertura de Teotihuacán se dio después de tres horas de retraso, ya que estaba agendada para las 8:00 de la mañana, y largas filas de turistas.

Debido al largo tiempo de espera, las autoridades del recinto dieron acceso gratuito a los visitantes, pero antes se revisaron mochila en una pequeña mesa.

Elementos de seguridad en Teotihuacán

De acuerdo con los primeros reportes, al menos 300 elementos de seguridad, entre policía estatal, Guardia Nacional y del Ejército, resguardan la zona.

En ninguno de los accesos se reporta la presencia de detector de metales o rayos X.

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