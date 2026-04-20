¿Buscas trabajo? La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) publicó la convocatoria pública y abierta 03-2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el objetivo de cubrir diversas plazas dentro del Servicio Profesional de Carrera.
Las vacantes están dirigidas a perfiles interesados en la conservación ambiental y el trabajo en campo, con sueldos que van de los 16 mil a los 39 mil pesos mensuales.
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Vacantes en CONANP 2026: puestos disponibles y sueldos
Entre los cargos más relevantes incluidos en la convocatoria destacan:
Jefe(a) de Departamento de Humedales
- Sueldo bruto mensual: 39 mil 78 pesos
- Funciones principales:
- Coordinar acciones para la conservación y aprovechamiento sustentable de humedales protegidos
- Dar seguimiento a compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental
- Requisitos clave:
- Conocimiento especializado en ecosistemas de humedales en México
- Experiencia en manejo de convenios internacionales
Analista de Área Natural Protegida
- Sueldo bruto mensual: 16 mil 59 pesos
- Escolaridad mínima:
- Bachillerato concluido o pasante
- Requisitos clave:
- Saber conducir vehículos de doble tracción en zonas serranas y carretera
- Nivel de inglés intermedio o avanzado
- Funciones:
- Apoyo en actividades de monitoreo, operación y supervisión en campo
¿Cómo postularse a las vacantes de CONANP en 2026?
El proceso de selección se realiza exclusivamente a través del portal oficial TrabajaEn, donde los aspirantes deben crear un perfil, cargar su currículum y documentación, así como obtener un folio de participación.
Los requisitos generales para participar incluyen:
- Ser ciudadano mexicano o contar con condición migratoria que permita trabajar
- No haber sido sentenciado por delito doloso
- Contar con aptitudes para el servicio público
- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de culto
Fechas clave de la convocatoria para trabajar en la CONANP
El proceso de selección se desarrollará en distintas etapas con fechas definidas:
- Registro de aspirantes y revisión curricular: del 15 al 28 de abril de 2026
- Exámenes de conocimientos y evaluación de habilidades: a partir del 4 de mayo de 2026
- Cotejo documental: desde el 4 de mayo
- Entrevistas con el Comité Técnico de Selección: a partir del 4 de mayo
- Determinación final: posterior a las entrevistas
De acuerdo con las bases, el sistema realiza un primer filtro automático para verificar que los candidatos cumplan con los requisitos de escolaridad y experiencia.
Posteriormente, quienes avancen deberán presentar evaluaciones técnicas y entrevistas.
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