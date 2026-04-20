¡No se te pase la fecha! El portal TrabajaEn recibe solicitudes para las nuevas plazas de la CONANP.

¡No se te pase la fecha! El portal TrabajaEn recibe solicitudes para las nuevas plazas de la CONANP. | CONANP | FB

¿Buscas trabajo? La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) publicó la convocatoria pública y abierta 03-2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el objetivo de cubrir diversas plazas dentro del Servicio Profesional de Carrera.

Las vacantes están dirigidas a perfiles interesados en la conservación ambiental y el trabajo en campo, con sueldos que van de los 16 mil a los 39 mil pesos mensuales.

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Vacantes en CONANP 2026: puestos disponibles y sueldos

Entre los cargos más relevantes incluidos en la convocatoria destacan:

Jefe(a) de Departamento de Humedales

Sueldo bruto mensual: 39 mil 78 pesos

Funciones principales:

Coordinar acciones para la conservación y aprovechamiento sustentable de humedales protegidos

y aprovechamiento sustentable de humedales protegidos

Dar seguimiento a compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental

en materia ambiental Requisitos clave:

Conocimiento especializado en ecosistemas de humedales en México



Experiencia en manejo de convenios internacionales

Analista de Área Natural Protegida

Sueldo bruto mensual: 16 mil 59 pesos

Escolaridad mínima:

Bachillerato concluido o pasante

Requisitos clave:

Saber conducir vehículos de doble tracción en zonas serranas y carretera



Nivel de inglés intermedio o avanzado

Funciones:

Apoyo en actividades de monitoreo, operación y supervisión en campo

¿Cómo postularse a las vacantes de CONANP en 2026?

El proceso de selección se realiza exclusivamente a través del portal oficial TrabajaEn, donde los aspirantes deben crear un perfil, cargar su currículum y documentación, así como obtener un folio de participación.

Los requisitos generales para participar incluyen:

Ser ciudadano mexicano o contar con condición migratoria que permita trabajar

o contar con condición migratoria que permita trabajar No haber sido sentenciado por delito doloso

Contar con aptitudes para el servicio público

No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de culto

Fechas clave de la convocatoria para trabajar en la CONANP

El proceso de selección se desarrollará en distintas etapas con fechas definidas:

Registro de aspirantes y revisión curricular: del 15 al 28 de abril de 2026

Exámenes de conocimientos y evaluación de habilidades: a partir del 4 de mayo de 2026

de habilidades: a partir del 4 de mayo de 2026 Cotejo documental: desde el 4 de mayo

Entrevistas con el Comité Técnico de Selección: a partir del 4 de mayo

de Selección: a partir del 4 de mayo Determinación final: posterior a las entrevistas

De acuerdo con las bases, el sistema realiza un primer filtro automático para verificar que los candidatos cumplan con los requisitos de escolaridad y experiencia.

Posteriormente, quienes avancen deberán presentar evaluaciones técnicas y entrevistas.

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