Se reportan cierres parciales y totales a la circulación hoy 19 de abril en diversas carreteras y autopistas por bloqueos.

Se reportan cierres parciales y totales a la circulación hoy 19 de abril en diversas carreteras y autopistas por bloqueos. | @karlacordova15 | X

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional alertan hoy domingo 19 de abril sobre cierres en carreteras y autopistas, a consecuencia de los bloqueos y accidentes.

Las autopistas México-Querétaro y México-Cuernavaca, unas de las más importantes y usadas todos los días por miles de conductores, son de las más afectadas, por lo que se recomienda a los conductores manejar con precaución.

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos hoy?

Autopista Estación Don-Navojoa

Hay avance lento en la autopista Estación Don-Navojoa, dirección a la Estación Don, a la altura del kilómetro 94, tras la reducción de carriles provocada por la falla mecánica de un tractocamión.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Estación Don - Navojoa, km 94, dirección Estación Don. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 19, 2026

Autopista Guaymas-Hermosillo

Al menos 29 personas resultaron intoxicadas el sábado 18 de abril después de que una pipa que transportaba amoniaco volcara y presentara una fuga que generó una nube tóxica en el kilómetro 168 de la autopista Guaymas-Hermosillo.

El titular de Protección Civil de Sonora, Daniel Abraham Gámez, señaló que aún se desconocen las causas del accidente y el conductor de la pipa presentó lesiones menores.

Ya se restableció la circulación en contraflujo, sin embargo, el personal continúa laborando en la atención del accidente.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Guaymas - Hermosillo, km 168. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de salida del camino y volcadura de tracto camión tipo pipa que transporta material peligroso. Toma tus precauciones.



Consulta la ubicación aquí:… — CAPUFE (@CAPUFE) April 18, 2026

Autopista Querétaro-Irapuato

Se registra cierre parcial a la circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, dirección Irapuato, a la altura del kilómetro 53 tras el choque entre tractocamiones y caída de sus mercancías.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Querétaro - Irapuato, km 53, dirección Irapuato. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones y caída de carga). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 19, 2026