Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional alertan hoy domingo 19 de abril sobre cierres en carreteras y autopistas, a consecuencia de los bloqueos y accidentes.
Las autopistas México-Querétaro y México-Cuernavaca, unas de las más importantes y usadas todos los días por miles de conductores, son de las más afectadas, por lo que se recomienda a los conductores manejar con precaución.
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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos hoy?
Autopista Estación Don-Navojoa
Hay avance lento en la autopista Estación Don-Navojoa, dirección a la Estación Don, a la altura del kilómetro 94, tras la reducción de carriles provocada por la falla mecánica de un tractocamión.
Autopista Guaymas-Hermosillo
Al menos 29 personas resultaron intoxicadas el sábado 18 de abril después de que una pipa que transportaba amoniaco volcara y presentara una fuga que generó una nube tóxica en el kilómetro 168 de la autopista Guaymas-Hermosillo.
El titular de Protección Civil de Sonora, Daniel Abraham Gámez, señaló que aún se desconocen las causas del accidente y el conductor de la pipa presentó lesiones menores.
Ya se restableció la circulación en contraflujo, sin embargo, el personal continúa laborando en la atención del accidente.
Autopista Querétaro-Irapuato
Se registra cierre parcial a la circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, dirección Irapuato, a la altura del kilómetro 53 tras el choque entre tractocamiones y caída de sus mercancías.
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