Este viernes 17 de abril se registran diversos bloqueos y cierres carreteros en varias zonas del país, generando afectaciones significativas a la movilidad de miles de personas.

Autoridades reportan también reducción de carriles, accidentes y presencia de manifestantes, lo que puede generar retrasos en trayectos de corta y larga distancia.

La Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) han emitido alertas para conductores, recomendando rutas alternas y precaución.

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¿Qué carreteras están cerradas hoy en México?

6:33 horas: Cierre parcial a la circulación en la autopista Isla-Cosoleaque, en el kilómetro (km) 138, rumbo a Cosoleacaque, debido a que un tracto camión tuvo una falla mecánica.

6:51 horas: Hubo un choque en el km 62 de la México-Querétaro, rumbo a la CDMX. En este punto hay carga vehicular.

7:12 horas: CAPUFE informó que el accidente fue atendido, pero continúa la carga vehicular.

Autopista México-Querétaro: Se reportan reducciones de carriles por trabajos de mantenimiento y tránsito lento en dirección a Querétaro

Autopista México-Toluca: Se mantiene circulación lenta en accesos y salidas, con reportes de congestionamiento en zonas de obras.

Autopista México-Puebla: Autoridades informan sobre carga vehicular intensa y tramos con reducción de velocidad por labores de conservación.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 129. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) April 17, 2026

¿Dónde verificar el estado de las carreteras al momento?

Para conocer las condiciones de las autopistas y tramos federales en tiempo real, tanto CAPUFE como la Guardia Nacional, mantienen actualizaciones constantes sobre la red vial del país.

Los automovilistas pueden consultar información mediante:

Cuentas oficiales en redes sociales, donde se reportan accidentes, cierres parciales, reducción de carriles y reaperturas casi al instante.

Sitios y plataformas institucionales, que concentran reportes vigentes de tramos con afectaciones, así como rutas alternas sugeridas

Revisar estos canales antes de salir ayuda a planear mejor el recorrido, prever retrasos y tomar decisiones con base en información oficial y actualizada. No olvides que puedes llamar al 074 para auxilio vial.

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