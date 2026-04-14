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Encuentran con vida al alcalde de Taxco, Guerrero, y a su padre tras secuestro

Durante la conferencia matutina, el funcionario detalló que el despliegue incluyó la participación de Defensa, Marina, así como corporaciones de seguridad de Guerrero y del Edomex.

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Por: Ximena Ochoa
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