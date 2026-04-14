El secretario de Seguridad detalló los indicios y las amenazas previas que vinculan a este grupo criminal con el secuestro de Juan Andrés Vega y su padre.

El secretario de Seguridad detalló los indicios y las amenazas previas que vinculan a este grupo criminal con el secuestro de Juan Andrés Vega y su padre. | Omar García Harfuch | X

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la principal línea de investigación por el secuestro del alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, así como de su padre médico apunta a la posible participación de La Familia Michoacana, grupo con presencia en Guerrero y el Estado de México (Edomex).

Durante la conferencia en Palacio Nacional de este martes 14 de abril, el funcionario detalló que, aunque el edil y su padre ya fueron liberados tras un operativo conjunto, las indagatorias continúan para ubicar y detener a los responsables.

Subrayó que los indicios recabados hasta el momento vinculan a la Familia Michoacana con los hechos debido a amenazas que recibió el integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

#InformeSeguridad I El secretario de seguridad, @OHarfuch informa que, tras un operativo federal coordinado que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de aeronaves, el día de ayer fueron localizados el presidente municipal de #TaxcoDeAlarcón, Juan Andrés Vega… pic.twitter.com/05CFV8vpII — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) April 14, 2026

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¿Por qué se investiga a La Familia Michoacana en el caso Taxco?

García Harfuch explicó que existen antecedentes que fortalecen esta línea de investigación. Entre ellos, la aparición de al menos dos mantas con amenazas dirigidas al alcalde en distintos momentos, una este 2026 y otra previamente.

Estos mensajes, ya forman parte de la carpeta de investigación. Las autoridades analizan si dichas advertencias están relacionadas con disputas territoriales o con presiones hacia autoridades locales en una región marcada por la presencia de organizaciones delictivas.

“Todo indica que es la Familia Michoacana...en efecto, hubo dos mantas que salieron en su contra, me parece que una este año y otra el año pasado, son dos de las que tenemos conocimiento al momento”, explicó ante los medios de comunicación.

Además, el secretario señaló que las labores de inteligencia permitieron identificar patrones de operación que coinciden con los utilizados por este grupo criminal en otros casos de secuestro y extorsión en la zona.

Liberación del alcalde y continuidad del operativo

El alcalde y su padre fueron privados de la libertad el pasado fin de semana. Tras un despliegue federal con apoyo de fuerzas estatales, ambos fueron localizados y resguardados, para luego ser trasladados vía aérea a Iguala, Guerrero, donde se confirmó que su estado de salud es estable.

A pesar del rescate, García Harfuch enfatizó que el operativo no ha concluido. Las autoridades mantienen presencia en la región para dar con los responsables y desarticular posibles células delictivas vinculadas al caso.

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