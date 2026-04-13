¡Regreso a clases caótico! Bloqueos y accidentes hoy 13 de abril en carreteras

Miles de automovilistas saturan las autopistas y carreteras hoy lunes 13 de abril, fecha en que regresan a clases los estudiantes tras el largo periodo de vacaciones de Semana Santa, sin embargo, la circulación no es fluida en todas las vialidades debido a los accidentes y bloqueos.

Las afectaciones se reportan desde muy temprano en casetas y tramos carreteros importantes, sobre todo en la México-Querétaro, México-Pachuca y México-Cuernavaca, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Guardia Nacional (GN).

Autoridades hacen oídos sordos ante peticiones de transportistas

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?

Autopista México-Querétaro

La autopista México-Querétaro registra carga vehicula a la altura de la plaza de cobro Tepotzotlán, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), por lo que se recomienda los conductores tomar precauciones y salir con anticipación.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán. Registra carga vehicular en dirección CDMX, sin reporte de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 13, 2026

También en la autopista México-Querétaro, pero dirección a Querétaro, hay reducción de carriles a la altura del kilómetro 135 tras el choque entre un tractocamión y un tractocamión tipo pipa, que provocó el derrame de diésel.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoQuerétaro, km 135, dirección Querétaro. Se informa a las personas usuarias que continua reducción de carriles por atención del accidente.



El personal se encuentra realizando las maniobras de grúa para el retiro de las unidades siniestradas.



Maneja… — CAPUFE (@CAPUFE) April 13, 2026

Autopista México-Cuernavaca

Hay cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, dirección Cuernavaca, cerca del kilómetro 47, por atención de los servicios de emergencia, luego de la salida del camino de una camioneta y el derrame de combustible que ocasionó.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 47, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de salida del camino de camioneta. En la zona se registra derrame de combustible. Maneja con precaución.



Consulta la ubicación aquí:https://t.co/zrHgUBPIIl — CAPUFE (@CAPUFE) April 13, 2026

Carretera Saltillo-Torreón

Se registra cierre total de circulación en la carretera Saltillo-Torreón, en Coahuila, en las inmediaciones de la colonia Porvenir de Jalapa, municipio General Cepeda, informó Guardia Nacional.

#TomePrecauciones en #Coahuila se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 036+400, de la carretera Saltillo–Torreón, a inmediaciones de la col. Porvenir de Jalpa, Mpio. General Cepeda. Atienda indicación Vial. pic.twitter.com/7tCxrgvjpj — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 13, 2026