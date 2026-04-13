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Metro y Metrobús CDMX hoy 13 de abril: Retrasos de hasta 15 minutos y alerta por posible paro en el STC

¡Regreso a clases caótico! Bloqueos y accidentes hoy 13 de abril en carreteras

Los accidentes y bloqueos afectan las carreteras en este regreso a clases; las vialidades están saturadas hoy lunes 13 de abril.

Bloqueos que hay en carreteras y autopistas hoy 13 de abril
Servicios de emergencia acuden a los accidentes que se reportan en carreteras y autopistas hoy; en pleno regreso a clases se reportan bloqueos.|@GN_Carreteras | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Miles de automovilistas saturan las autopistas y carreteras hoy lunes 13 de abril, fecha en que regresan a clases los estudiantes tras el largo periodo de vacaciones de Semana Santa, sin embargo, la circulación no es fluida en todas las vialidades debido a los accidentes y bloqueos.

Las afectaciones se reportan desde muy temprano en casetas y tramos carreteros importantes, sobre todo en la México-Querétaro, México-Pachuca y México-Cuernavaca, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Guardia Nacional (GN).

Autoridades hacen oídos sordos ante peticiones de transportistas

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?

Autopista México-Querétaro

La autopista México-Querétaro registra carga vehicula a la altura de la plaza de cobro Tepotzotlán, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), por lo que se recomienda los conductores tomar precauciones y salir con anticipación.

También en la autopista México-Querétaro, pero dirección a Querétaro, hay reducción de carriles a la altura del kilómetro 135 tras el choque entre un tractocamión y un tractocamión tipo pipa, que provocó el derrame de diésel.

Autopista México-Cuernavaca

Hay cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, dirección Cuernavaca, cerca del kilómetro 47, por atención de los servicios de emergencia, luego de la salida del camino de una camioneta y el derrame de combustible que ocasionó.

Carretera Saltillo-Torreón

Se registra cierre total de circulación en la carretera Saltillo-Torreón, en Coahuila, en las inmediaciones de la colonia Porvenir de Jalapa, municipio General Cepeda, informó Guardia Nacional.

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