Cierre en autopistas de Veracruz hoy domingo; bloqueos y carreteras afectadas este 12 de abril

Este domingo 12 de abril 2026 se registran diversos accidentes en autopistas y carreteras del país, especialmente en las de Veracruz, en el último día de las vacaciones de Semana Santa.

A unas horas del regreso a clases, programado para el lunes 13 de abril, autoridades como Capufe y Guardia Nacional Carreteras reportan cierres parciales, bloqueos, reducción de carriles y lluvias en distintos puntos, lo que podría afectar a quienes se trasladan de vuelta a sus ciudades.

#TomePrecauciones en #Veracruz registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 115+000 de la carretera Posa Rica-Veracruz, Atienda indicación Vial. pic.twitter.com/JquJ9ELdZB — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 12, 2026

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Autopistas con cierres y reducción de carriles hoy domingo 12 de abril

Las autoridades carreteras informaron sobre varios puntos con afectaciones que provocan tránsito lento; entre ellos:



Autopista La Tinaja - Isla (km 89, dirección La Tinaja, Veracruz)

Reducción de carriles por un tractocamión con falla mecánica Circulación lenta en la zona

(km 89, dirección La Tinaja, Veracruz) Autopista Córdoba - Veracruz (km 35, dirección Córdoba, Veracruz)

Se reabrió la circulación Persisten carriles reducidos

(km 35, dirección Córdoba, Veracruz) Autopista Agua Dulce - Cárdenas (km 88, dirección Agua Dulce, Veracruz)

Cierre parcial por maniobras para retirar un vehículo accidentado Carretera Poza Rica - Veracruz (km 115)

(km 88, dirección Agua Dulce, Veracruz)

Estas condiciones podrían generar retrasos, principalmente para quienes regresan tras el periodo vacacional o quienes tienen que ir de un punto del país al otro.

Hallan restos humanos en carretera de Guerrero

Tramos ya liberados y condiciones climáticas hoy 12 de abril

En contraste, algunos incidentes ya fueron atendidos y las autopistas operan con normalidad:



Autopista Agua Dulce - Cárdenas (km 73, dirección Agua Dulce, Veracruz)

Circulación restablecida

(km 73, dirección Agua Dulce, Veracruz) Autopista Chamapa - Lechería (km 10, dirección Lechería, Estado de México

En cuanto al clima, también se reportan factores que pueden complicar la conducción:



Autopista Gutiérrez Zamora - Tihuatlán , Veracruz

Presencia de lluvia Posible reducción de visibilidad y pavimento resbaloso

, Veracruz

Fuerte choque entre autobús de pasajeros y transporte de carga en carretera Zaragoza–Monterrey El autobús provenía de Veracruz y se dirigía a Monterrey, Nuevo León; la carretera Zaragoza-Monterrey está paralizada. 08 abril, 2026

Recomendaciones por regreso a clases el lunes 13 de abril

Ante el aumento en la movilidad por el fin de las vacaciones, autoridades emitieron una serie de recomendaciones para evitar accidentes:



Salir con anticipación para evitar retrasos

Mantener distancia entre vehículos

Respetar límites de velocidad

Atender señalamientos viales

Evitar distracciones al volante

El regreso a clases suele incrementar el flujo vehicular en carreteras y accesos a ciudades; sin embargo, las afectaciones reportadas este domingo podrían intensificar los tiempos de traslado.

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