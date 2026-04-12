Cierre en autopistas de Veracruz hoy domingo; bloqueos y carreteras afectadas este 12 de abril
¡Evita retrasos en el el regreso a clases! CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras reportan afectaciones en diversas carreteras de Veracruz y otros puntos.
Este domingo 12 de abril 2026 se registran diversos accidentes en autopistas y carreteras del país, especialmente en las de Veracruz, en el último día de las vacaciones de Semana Santa.
A unas horas del regreso a clases, programado para el lunes 13 de abril, autoridades como Capufe y Guardia Nacional Carreteras reportan cierres parciales, bloqueos, reducción de carriles y lluvias en distintos puntos, lo que podría afectar a quienes se trasladan de vuelta a sus ciudades.
#TomePrecauciones en #Veracruz registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 115+000 de la carretera Posa Rica-Veracruz, Atienda indicación Vial. pic.twitter.com/JquJ9ELdZB— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 12, 2026
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Autopistas con cierres y reducción de carriles hoy domingo 12 de abril
Las autoridades carreteras informaron sobre varios puntos con afectaciones que provocan tránsito lento; entre ellos:
- Autopista La Tinaja - Isla (km 89, dirección La Tinaja, Veracruz)
- Reducción de carriles por un tractocamión con falla mecánica
- Circulación lenta en la zona
- Autopista Córdoba - Veracruz (km 35, dirección Córdoba, Veracruz)
- Se reabrió la circulación
- Persisten carriles reducidos
- Autopista Agua Dulce - Cárdenas (km 88, dirección Agua Dulce, Veracruz)
- Cierre parcial por maniobras para retirar un vehículo accidentado
- Carretera Poza Rica - Veracruz (km 115)
Estas condiciones podrían generar retrasos, principalmente para quienes regresan tras el periodo vacacional o quienes tienen que ir de un punto del país al otro.
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Tramos ya liberados y condiciones climáticas hoy 12 de abril
En contraste, algunos incidentes ya fueron atendidos y las autopistas operan con normalidad:
- Autopista Agua Dulce - Cárdenas (km 73, dirección Agua Dulce, Veracruz)
- Circulación restablecida
- Autopista Chamapa - Lechería (km 10, dirección Lechería, Estado de México (Edomex))
En cuanto al clima, también se reportan factores que pueden complicar la conducción:
- Autopista Gutiérrez Zamora - Tihuatlán, Veracruz
- Presencia de lluvia
- Posible reducción de visibilidad y pavimento resbaloso
Fuerte choque entre autobús de pasajeros y transporte de carga en carretera Zaragoza–Monterrey
El autobús provenía de Veracruz y se dirigía a Monterrey, Nuevo León; la carretera Zaragoza-Monterrey está paralizada.
Recomendaciones por regreso a clases el lunes 13 de abril
Ante el aumento en la movilidad por el fin de las vacaciones, autoridades emitieron una serie de recomendaciones para evitar accidentes:
- Salir con anticipación para evitar retrasos
- Mantener distancia entre vehículos
- Respetar límites de velocidad
- Atender señalamientos viales
- Evitar distracciones al volante
El regreso a clases suele incrementar el flujo vehicular en carreteras y accesos a ciudades; sin embargo, las afectaciones reportadas este domingo podrían intensificar los tiempos de traslado.
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