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Cierre en autopistas de Veracruz hoy domingo; bloqueos y carreteras afectadas este 12 de abril

Cierre en autopistas de Veracruz hoy domingo; bloqueos y carreteras afectadas este 12 de abril

¡Evita retrasos en el el regreso a clases! CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras reportan afectaciones en diversas carreteras de Veracruz y otros puntos.

accidentes en carreteras
Capufe reporta afectaciones en La Tinaja-Isla, Córdoba-Veracruz y tramos con lluvia o con accidentes viales|Guardia Nacional Carreteras | X

Escrito por: Ximena Ochoa

Este domingo 12 de abril 2026 se registran diversos accidentes en autopistas y carreteras del país, especialmente en las de Veracruz, en el último día de las vacaciones de Semana Santa.

A unas horas del regreso a clases, programado para el lunes 13 de abril, autoridades como Capufe y Guardia Nacional Carreteras reportan cierres parciales, bloqueos, reducción de carriles y lluvias en distintos puntos, lo que podría afectar a quienes se trasladan de vuelta a sus ciudades.

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Autopistas con cierres y reducción de carriles hoy domingo 12 de abril

Las autoridades carreteras informaron sobre varios puntos con afectaciones que provocan tránsito lento; entre ellos:

  • Autopista La Tinaja - Isla (km 89, dirección La Tinaja, Veracruz)
    • Reducción de carriles por un tractocamión con falla mecánica
    • Circulación lenta en la zona
  • Autopista Córdoba - Veracruz (km 35, dirección Córdoba, Veracruz)
    • Se reabrió la circulación
    • Persisten carriles reducidos
  • Autopista Agua Dulce - Cárdenas (km 88, dirección Agua Dulce, Veracruz)
    • Cierre parcial por maniobras para retirar un vehículo accidentado
    • Carretera Poza Rica - Veracruz (km 115)

Estas condiciones podrían generar retrasos, principalmente para quienes regresan tras el periodo vacacional o quienes tienen que ir de un punto del país al otro.

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Tramos ya liberados y condiciones climáticas hoy 12 de abril

En contraste, algunos incidentes ya fueron atendidos y las autopistas operan con normalidad:

  • Autopista Agua Dulce - Cárdenas (km 73, dirección Agua Dulce, Veracruz)
    • Circulación restablecida
  • Autopista Chamapa - Lechería (km 10, dirección Lechería, Estado de México (Edomex))

En cuanto al clima, también se reportan factores que pueden complicar la conducción:

  • Autopista Gutiérrez Zamora - Tihuatlán, Veracruz
    • Presencia de lluvia
    • Posible reducción de visibilidad y pavimento resbaloso

Recomendaciones por regreso a clases el lunes 13 de abril

Ante el aumento en la movilidad por el fin de las vacaciones, autoridades emitieron una serie de recomendaciones para evitar accidentes:

  • Salir con anticipación para evitar retrasos
  • Mantener distancia entre vehículos
  • Respetar límites de velocidad
  • Atender señalamientos viales
  • Evitar distracciones al volante

El regreso a clases suele incrementar el flujo vehicular en carreteras y accesos a ciudades; sin embargo, las afectaciones reportadas este domingo podrían intensificar los tiempos de traslado.

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