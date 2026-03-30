Rescatan con vida a uno de los cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fe de El Rosario, Sinaloa

Luego de más de cuatro días de intensos trabajos, autoridades federales y estatales lograron el rescate con vida de uno de los trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

El operativo, coordinado por diversas dependencias, continúa en la zona para localizar a los tres mineros restantes.

De acuerdo con el comunicado conjunto del Puesto de Mando Unificado, el rescate ocurrió a las 00:25 horas de este lunes 30 de marzo, cuando brigadas de emergencia localizaron y extrajeron de manera segura a José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Michoacán.

🔗 #ComunicadoCNPC:



𝗥𝗲𝘀𝗰𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗙𝗲 𝗲𝗻 𝗦𝗶𝗻𝗮𝗹𝗼𝗮. pic.twitter.com/c96zQKRnbB — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 30, 2026

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¿Cómo fue el rescate del primer minero en la mina Santa Fe en Sinaloa?

Tras ser localizado al interior de la mina, el trabajador fue sometido a protocolos de extracción segura antes de ser llevado a la superficie. Posteriormente, recibió atención médica inmediata en el lugar y fue trasladado en helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán.

El reporte preliminar de la Cruz Roja indicó que el minero se encontraba consciente y en estado de alerta, lo que generó esperanza entre los equipos de rescate y familiares.

Además, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, ha mantenido comunicación constante con los familiares de los trabajadores atrapados, informando sobre los avances de las labores.

Exigen justicia por minero asesinado en Sinaloa

¿Qué provocó el accidente en la mina Santa Fe y cuántos mineros siguen atrapados?

El incidente ocurrió el pasado miércoles 25 de marzo, cuando una presa de jales colapsó, provocando una avalancha de lodo que ingresó a los túneles de la mina. En ese momento, 25 trabajadores realizaban labores en el sitio.

Aunque 21 de ellos lograron salir a tiempo, cuatro quedaron atrapados bajo el material. A más de 100 horas del accidente, uno ya fue rescatado con vida, mientras continúan las labores para ubicar a los otros tres.

En el operativo participan alrededor de 300 elementos, entre rescatistas, personal militar, especialistas y voluntarios, quienes han intensificado las acciones desde el fin de semana.

Más de 300 rescatistas participan en operativo para localizar a 4 mineros atrapados en Sinaloa Más de 300 elementos de Sedena, Marina y Guardia Nacional operan en turnos ininterrumpidos; se utilizan mezclas térmicas para estabilizar la estructura de la mina. 29 marzo, 2026

Siguen los trabajos en la mina de Sinaloa

Autoridades señalaron que las condiciones al interior de la mina son complejas, debido a la acumulación de lodo y los riesgos estructurales, lo que ha dificultado el avance.

Pese a ello, el Puesto de Mando Unificado reiteró su compromiso de continuar con las labores sin descanso hasta lograr el rescate de los tres mineros restantes.

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